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18 Kasım 2017 11:42

’Tarlada izimiz olsun’ projesi

Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan ‘Tarlada izimiz olsun’ projesi kapsamında, Battalgazi Atatürk Ortaokulu öğrencileri Fırat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin tahsis ettiği 1.

’Tarlada izimiz olsun’ projesi

18 Kasım 2017 11:42

5 dönümlük alanda oluşturulan hobi bahçesinde çeşitli uygulamalarda bulundular.


Meyve, sebze ve botanik bölümlerinden oluşacak olan projenin ilk etabı, Meyvecilik Araştırma Enstitüsü tarafından tahsis edilen çeşitli meyve fidanlarının dikilmesi ve evsel atıklardan organik gübre çalışması ile tamamlandı.


Proje koordinatörü Güler Doğan, okul dışı doğal alan çalışmaları ve doğa eğitimlerinin, öğrenciler adına önemli olduğunu belirterek, ’Etkinliklere katılan öğrenciler, öğretim programlarında yer alan konu alanlarını bu şekilde daha iyi anlayabilmektedirler. Öğrencilerin toprak, su ve hava ile teması onların bilişsel ve duyuşsal ve psiko-motor yeteneklerini olumlu yönde etkilemektedir’ dedi.




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