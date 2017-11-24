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24 Kasım 2017 12:00

TCDD 5. Bölge Müdürü Ülker’in emekliye ayrılması

Emekliye ayrılan TCDD.

TCDD 5. Bölge Müdürü Ülker’in emekliye ayrılması

24 Kasım 2017 12:00

5. Bölge Müdürü Üzeyir Ülker, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi (ESKKK) Başkanı Ali Evren’i ziyaret etti. Ziyarette konuşan Evren, “Müdürümüz bu güne kadar ilimizde birçok güzel hizmetlerin yapılmasına öncülük yapmıştır” dedi.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren ESKKKK Başkanı Evren, “12 ili kapsayan TCDD Malatya 5. Bölge Müdürü Üzeyir Ülker ilimize geldiği günden bugüne kadar birçok güzel hizmetlerin yapılmasında öncülük yapmıştır. En çok can kaybı ve kazaların yaşanmış olduğu Sanayi Sitesi, Topsöğüt ve Eski Malatya’da bulunan hem zemin geçitlerdeki kazaların önlenmesi için alt ve üst geçit projelerinin yapılmasında tutunda yakın zamanda 75 bin nüfuslu Yeşiltepe’de oturan vatandaşlarımızın güvenli geçişleri için yapılan yaya alt geçidi ilimiz için önemli hizmetlerinden bir tanesidir” ifadelerini kullandı.


Ziyarette konuşan TCDD 5. Bölge Müdürü Ülker ise, 8 yıldır Malatya TCDD 5. Bölge Müdürlüğü görevini yaptığı için gururlu ve mutlu olduğunu belirterek, "Burada önemli işlere imza atmak için gece gündüz ekip arkadaşlarımız ile beraber çalıştık. Yapacağımız projelerde başkanlarımızla fikir alışverişinde bulunduk. Tüm kurum ve kuruluşlar ile hep işbirliği içinde olduk” diye konuştu.


Daha sonra Malatya’da yapmış olduğu hizmet ve desteklerden dolayı Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Evren tarafından Bölge Müdürü Üzeyir Ülker’e plaket takdim edildi.




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