TED’li öğrenciler Litvanya’daydı

TED Malatya Kolejinin de üyesi olduğu ve Polonya, Portekiz, Bulgaristan, İtalya ile Türkiye’den katılım sağlanan projenin ilk gününde öğrenciler kendilerine 1 hafta ev sahipliği yapacak aileler ile tanıştı. Sonraki günlerde proje ortağı okulda workshoplar, yarışmalar ve eğlenceli etkinliklerin yanı sıra İngilizce sunumlar ve İngilizce dil geliştirme çalışmaları yapıldı. Okul dışında ise Litvanya’nın 2 şehrini, tarihi değerlerini gezen TED’li öğrenciler konserlere, buz pateni etkinliğine, ormanda yürüyüşlere katıldı. Hem ders hem eğlenceyi birlikte yaşayan öğrenciler 1 haftada süren ziyarette unutulmayacak dostluklar ve eşsiz deneyimler yaşadı.