Diğer
Kategoriler
05 Temmuz 2017 12:03

Teknokentte ücretsiz yazılım eğitimi verilecek

İnönü Üniversitesi Teknokent bünyesindeki start-up şirketlerinden biri olan Infigra Teknoloji Şirketi "Herkes İçin Yazılım Eğitimi" sloganıyla ücretsiz yazılım eğitimi programı düzenleyecek.

Teknokentte ücretsiz yazılım eğitimi verilecek

05 Temmuz 2017 12:03


Malatya Teknokentte 4-14 Temmuz tarihlerinde 18.00-19.30 saatleri arasında yazılım programları olan ASP.NET MVC Core giriş eğitimi verilecek.


Infigra Yazılım ve Teknoloji Şirketi sahibi ve kurucusu Uzman Erdoğan Gülsoy tarafından verilecek eğitim kapsamında katılımcılara gerçek bir e-ticaret web projesinin tüm geliştirilme aşamaları olan veritabanı, arayüz tasarımı gibi konularda detaylı eğitim programları uygulanacak.


Eğitim programı hakkında bilgi veren Infigra Yazılım ve Teknoloji Şirketi sahibi ve kurucusu Uzman Erdoğan Gülsoy, Infigra’nın, firmaların ve her kesimden kullanıcıların web ortamındaki çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak, bu ihtiyaçları en yeni teknolojiler ve tecrübeyle harmanlayıp, AR-GE ve analiz çalışmaları yaparak inovatif çözümler üretme amacıyla kurulan bir şirket olduğunu söyledi.


Gülsoy, hedeflerinin ürünlerin geliştirme, kullanma sunumu ve hizmet aşamalarında Doğu Anadolu Bölgesindeki nitelikli insan gücü için istihdam alanı oluşturmak olduğunu belirterek, “Bu şirketin sosyal sorumluluk projesi olarak başlattığı ücretsiz etkinliklerin amacı, yazılım ve teknoloji alanındaki tüm meraklıları, akademisyenleri, öğrencileri ve hatta start-up şirket kurucularını bir araya getirerek oluşturulan ekosistem için mentorlük etmektir. Bu eğitim süresince Microsoft’un en yeni web teknolojisi olan ASP. NET MVC Core ile uygulama geliştirilecek ve bir e-ticaret sitesinin sıfırdan başlanarak hangi aşamalarla oluşturulacağı öğretilecektir. Her yaştan yazılım meraklıları ve halihazırda bu sektörün içinde olan yeni teknoloji öğrenmek isteyen herkes bu kursa katılabilir. Etkinlik on gün boyunca sürecek ve ücretsizdir. Bu eğitime ve Infigra teknoloji şirketinin düzenleyeceği tüm etkinlikleri kişiler www.infigra.com/Etkinlikler.html sayfasından takip edebilir, eğitim için başvuru formu doldurabilirler. Bu eğitimleri, eğitim süresince kaydedip eğitime gelemeyenlerin de faydalanabilmesi ve ücretsiz eğitim serisiyle Türkçe kaynak olması açısından internet ortamında, Youtube da paylaşacağız” şeklinde konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MALATYA HABERLERİ
MALATYA HAVA DURUMU
38
°
C
Sıcak
  • Çarşamba
    Sıcak
    38°C
  • Perşembe
    Sıcak
    32°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    33°C
MALATYA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 11 ŞEVVÂL 1438
  • 05 Temmuz 2017
  • Çarşamba
  • İmsak :02:55
  • Güneş :05:02
  • Öğle :12:42
  • İkindi :16:37
  • Akşam :20:02
  • Yatsı :21:51
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!