Tüfenkci’nin bayram mesajı

Tüfenkci mesajında, “Milletçe her zamankinden daha fazla kenetlenmiş olarak, kurban bayramını idrak etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bayramlarımız, kardeşlik bilincimizi yenileme, aramızdaki muhabbet ve dayanışmayı pekiştirme, hoşgörü ve sevgi ikilimi güçlendirme vesilesidir. Ülke olarak geçtiğimiz bu zorlu süreçte, bayramların muhteviyatını oluşturan bu duygular her zamankinden daha fazla önem taşımaktadır. Türk milleti olarak tarih boyunca bizleri güçlü, eğilmez ve geçilmez kılan milli birlik ve beraberliğimize olan sarsılmaz sadakatimizdir. Her şeyin üzerinde tuttuğumuz millet iradesi bizi her türlü sıkıntıya ve tehdide karşı koruyan yegane güçtür. Bu güç sayesinde vatanımız üzerinde oynanan kirli oyunları bertaraf ettik ve ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde kenetlenen milletimiz, iradesi, basireti ve ferasetiyle bir kez daha dünyaya örnek bir direniş sergilemektedir. Ülkemizin güvenliğini, devletimizin bekasını ve esenliğini hedef alarak türlü operasyonlara soyunanlar geçmişte olduğu gibi her zaman Aziz Türk milletinin asil direnişiyle hüsrana uğrayacaklardır. Bu duygularla Kurban Bayramında Hac farizasını yerine getiren kardeşlerimizin hac ve kurban ibadetlerinin kabul olmasını yüce Rabb’imden niyaz ediyorum. Canını vatanın ve milletin bekası için feda eden kahraman şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimizi şükranla selamlıyorum. Kıymetli hemşehrilerimin, milletimizin ve tüm İslam Aleminin Kurban Bayramını tebrik ediyor, Yüce Rabb’imden birliğimizi, kardeşliğimizi daim kılmasını, milletçe daha nice bayramlara huzur ve barış içinde ulaşmayı nasip etmesini diliyorum” ifadelerine yer verdi.