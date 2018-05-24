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24 Mayıs 2018 17:41

TÜMSİAD başkanı Gümüş’ten Rektör Kızılay’a ziyaret

TÜMSİAD Malatya Şube Başkanı Murat Gümüş, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof.

TÜMSİAD başkanı Gümüş’ten Rektör Kızılay’a ziyaret

24 Mayıs 2018 17:41

Dr. Ahmet Kızılay’ı, makamında ziyaret etti.


Sıcak ve samimi havada gerçekleşen ziyarette TÜMSİAD Malatya Şube Başkanı Murat Gümüş yaptığı konuşmada “Rektörümüzün şahsında Malatya adım adım bilim şehri olmaya daha çok yakınlaştı. Üniversitemiz de sağlanan huzur, barış ve güven ortamında evlatlarımız aile sıcaklığı içinde eğitimlerine devam ediyor. Malatya’mıza yakışır bir üniversite ortamını sağladığı için sayın Rektörümüze en kalbi duygularımla teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Rektör Kızılay ise “İnönü üniversitesi olarak şehrimize katkı sunan, şehrimizi temsil eden STK ve meslek odalarıyla ilişkilerimizi pekiştirmek ve derinleştirmek istiyoruz. Bu kapsamda TÜMSİAD bizim için önemli ve değerli bir STK. Üniversitemiz bu şehrin yani Malatya’nın üniversitesidir. Malatya’nın bir bilim kenti olması için hepimiz el ele vermeliyiz” diye konuştu.




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