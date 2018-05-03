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03 Mayıs 2018 10:57

Tunç, Genç MÜSD akademiye konuk oldu

Malatya Genç MÜSİAD Malatya Şubesinin düzenlediği Genç MÜSİAD Akademi programının bu ay ki konuğu Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Malatya İl Koordinatörü Murat Tunç oldu.

Tunç, Genç MÜSD akademiye konuk oldu

03 Mayıs 2018 10:57


Programın açılış konuşmasını yapan Genç MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Barış Yılmaz, bu günkü programda il koordinatörümüz yeni hibe ve teşvikler hakkında sunam yapacaklarını ifade ederek, "Malatya’ya 2018 yılında TKDK’nın 55 milyon civarında bir desteği olacak bunda üyelerimiz ve geç girişimciler nasıl faydalanabilir onunla ilgili bilgi alış, verişinde bulunacağız. Bizler genç MÜSİAD olarak 2023 hedefleri kapsamında ihracatımızı artırmak için, özelikle tarım ekonomisini dayalı bit ülke olduğumuz için bu anlamda tarım ve tarım ürünlerini katma değerli haline nasıl getirebiliriz bunun ilgili il koordinatörümüz bizlere bilgi verecektir” dedi.


TKDK Malatya İl Koordinatörü Murat Tunç ise TKDK olarak 2018 yılında Malatya’ya 60 milyona yakın bir hibe verileceğini ifade ederek, "Türkiye’nin şu andaki en büyük problemi ekonomi, ekonominin de en büyük ayağı iş adamlarımız. Genç MÜSİAD’ dan yetişen iş adamlarımıza bir nebze olsa da faydamız olursa bunda mutluluk duyacağız. Biz bu güne kadar hibeleri bundan sonrada artarak vermeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.




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