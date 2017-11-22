Türkiye’yi il il gezip çocuklara uzay macerası yaşatıyorlar

Çocukların uzay, güneş sistemi, gezegenler, galaksiler ve dünya dışı yaşam konularında benzersiz bir deneyim yaşayarak bilgilenmesi, eğlenmesi, Uzay ve evrene dair sempatik ve ilgi duyan bir bakış açısına ulaşması için hayata geçirilen ve daha önce 5 il gezen Ufozaytürk Uzay Macerası etkinliğinin son durağı Malatya oldu.

Malatya Park Alışveriş ve Yaşam Merkezinin ev sahipliği yaptığı etkinlikte Ufotürk adı verilen 6 metre genişliğindeki dev ufodaki uzay macerası simülasyonu ile 4-14 yaş arasındaki çocuklar astronot kıyafetlerini giyip uzayın derinliklerinde heyecan dolu bir serüvene çıkıyor.

Ufozaytürk Uzay Macerası etkinliği çocukların büyük ilgisini çekerken etkinlik alanında astronot kostümü giyinen çocuklar, AVM’de 8’erli gruplar halinde Ufoya binerek, izlediklerini animasyon filmi sayesinde gezegenleri dolaşıyor, evrenin bilinen son sınırına kadar ışınlanarak ulaşıyor .

Bir seansı yaklaşık 30 dakika süren etkinlik sayesinde çocuklar unutamayacakları eşsiz bir deneyim yaşarken etkinlik sonunda çocuklar Uzay Kaşifi Sertifikası alıyorlar. En az çocukları kadar bu heyecanı yaşayan aileler ise hem çocuklarının bu anını cep telefonlarıyla ölümsüzleştiriyor hem de isterlerse çocukları ile birlikte ufoya binerek maceraya ortak olabiliyorlar.

Malatya’da 3 Aralık’a kadar sürecek olan etkinlikle ilgili bilgiler veren projenin yapımcısı ve Genel Koordinatörü Uçkan Apak, çocukların gerçekçilik hissine kapılmaları için çocuklara astronot kıyafetleri giydirdiklerini ve 6 metre genişliğinde dev bir uzay gemisine bindirdiklerini söyledi.

1.5 yıldır Türkiye’de faaliyette bulunduklarını ve Avrupa ülkelerinden birçok davet aldıklarını söyleyen Apak, Avrupa’ya da bu projeyi tanıtacaklarını söyledi.

Proje ile bugüne kadar 15 bine yakın çocuğu misafir ettiklerini söyleyen Apak, “Bu projeyi ilginç kılan bir diğer özellik ise anne ve babaların da çocukları ile birlikte bu deneyimi yaşayabilmesi. Aileler isterlerse astronot kıyafetleri giyip çocukları ile birlikte geminin içine binebiliyorlar. Bu hiçbir projede olmayan bir şey” şeklinde konuştu.

Projenin çocuklara büyük kazanımlar sağladığını ifade eden Apak, çocukların proje ile uzaya olan ilgi ve merakının arttığını söyledi.

Apak, binlerce çocuğa daha uzay macerasını yaşatmak için Türkiye’yi gezmeye devam edeceklerini dile getirerek, bu deneyimden faydalanmak isteyen çocukların kendilerini takip etmesini belirtti.

Etkinlik ile uzayı keşfeden çocuklar ise etkinliğin çok gerçekçi olduğunu ve çok etkilendiklerini söylediler.