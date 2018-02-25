Ülkü Ocaklarından resim sergisi

Resim sergisine, MHP İl Başkan Yardımcısı Yücel Polat, Ülkü Ocakları İl Başkanı Emrah Yılan, MHP Battalgazi İlçe Başkanı Mesut Samanlı ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Ülkü Ocakları İl Başkanı Emrah Yılan serginin açılışında yaptığı konuşmada, “Hocalı katliamının ardından 26 yıl geçmesine rağmen Ermenilerin yaptığı zulüm halen akıllarda. Yüzlerce sivilin hayatını kaybettiği saldırılarda Ermenistan savunmasız insanlara saldırdı. Azerbaycan Cumhuriyetinin resmi açıklamasına göre,106’sı kadın 83’ü çocuk olmak üzere toplam 613 Azerbaycanlı hayatını kaybetti. Biz bu katliamı Türk ırkına bilerek yaptıkları için soykırım olarak nitelendiriyoruz. Bu sadece Azerbaycan Türklerini değil, tüm Türk dünyasını etkileyen bir olaydı. Çünkü Türklüğe karşı yapılmış bir soykırımdır” diye konuştu.

Konuşmaların ardından resim sergisi gezildi.