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24 Kasım 2017 12:05

Ülkücü şehitlerin kabirlerine ziyaret

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Malatya’ya gelen MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, MHP Malatya İl Teşkilatı ile birlikte ülkücü şehitlerin kabirlerini ziyaret etti.

Ülkücü şehitlerin kabirlerine ziyaret

24 Kasım 2017 12:05


Şehitler için dua ve Kuran-ı Kerim okunan ziyaret sonunda açıklamalarda bulunan MHP Malatya İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar, ülkücülük bir iman davası olduğunu söyleyerek, “Ülkücülerin tek gayeleri vardı, oda: Nizam-ı alem için ve Allah’ın adını yüceltmek için mücadele etmek. Bu uğurda hiç bir fedakarlıktan kaçınmadan ve kınayanların kınamasına aldırmadan Allah için kanlarını akıttılar. Pusularda, işkencelerde, zindanlarda şehit oldular. Sovyet ve batı emperyalizmine, onların yerli işbirlikçi ve taşeronlarına karşı dimdik ayakta durdular. Gök ekini gibi genç yaş ta biçildiler, vuruldular, kırıldılar ama yılmadılar, yıkılmadılar. Ben bu vesile ile bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum” diye konuştu.


Şehitlik ziyaretine MHP Malatya İl Başkanı Bülent Avşar, Ülkü Ocakları Malatya İl Başkanı Emrah Yılan, Battalgazi İlçe Başkanı Mesut Samanlı ve partililer katıldı.




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