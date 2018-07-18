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18 Temmuz 2018 17:02

Uludağ’dan Cömertoğlu’na ziyaret

15 Temmuz Milli İrade Ocakları Genel Başkanı Bilal Uludağ ve Yönetim Kurulu Üyeleri Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu’nu makamında ziyaret etti.

Uludağ’dan Cömertoğlu’na ziyaret

18 Temmuz 2018 17:02


Arapgir’e 15 Temmuz Milli İrade Ocakları İlçe Başkanlığını takdim etmeye geldiklerini ve bu anlamda da Cömertoğlu’nun fikirlerini ve görüşlerini almak için ziyarette bulunulduğunu ifade eden Uludağ, “15 Temmuz’u unutmamak ve unutmamak adına bizler sivil toplum kuruluşları olarak bu görevi üstlendiğimiz gibi vatandaşlarımızın da bireysel olarak bu görevi üstlenmesini istiyoruz. 15 Temmuz’u unutursak geleceğimize yön veremeyiz. Bu hainler bundan önceki girişimlerin de vazgeçmedikleri gibi 15 Temmuzdan sonra vazgeçmediler ve vazgeçmeyecekler. Bizler Müslümanlar ve Türk vatandaşı olarak her zaman uyanık olmamız gerekiyor. Fitne fesat odaklarına fırsat vermemiz gerekiyor. Yüce Rabbim bir kez daha bu topraklara 15 Temmuz acısını yaşatmasın eğer yaşatmak isteyenler varsa da geçmişte olduğu gibi karşılığını verecek nesilleri eksik etmesin. Biz bu yola çıkarken şunu söyledik, susturulmak istenen ezan ise ölüm bizim için bayramdır, bölünmek istenilen vatan ise ölüm bizim için düğündür, indirilmek istenen bayrak ise ölüm bizim için şereftir ve biz de şerefli ölümün hesabı olmaz” şeklinde konuştu.


Başkan Cömertoğlu, ziyaretlerinden dolayı 15 Temmuz Milli İrade Ocakları Başkanı Bilal Uludağ ve Yönetim Kurulu Üyelerine teşekkür ederek, ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.




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