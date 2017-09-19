“Uluslararası Yapay Zeka ve Veri İşleme” Sempozyumu başladı

Sempozyumun açılış konuşmasını yapan Sempozyum Başkanı Prof. Dr. Ali Karcı, amaçlarının gençlerin katılabileceği, belli bir alanda genç araştırmacıların fazla bir külfete girmeden kısa sürede sunumlarını yapabileceği, bilgilerini paylaşabileceği bir ortam gerçekleştirmek olduğunu söyledi. Karcı, günümüzde yapan zekanın neredeyse girmediği alanın kalmadığını belirterek, “Verinin çok kıymetli olduğu günümüzde doğru veri doğru zamanda kullanıldığında çok kıymetlidir” dedi. İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ise yapay zekanın günümüzde çok önemli olduğuna değinerek, “Ben tıpçıyım. Biyoloji, tıp, sağlık, insan, doku ve sistem bunlara kendi alanımda vakıfım ama sizin alanınız bilgisayar. Tıp sizinle yarışıyor. Tıp insan sırını çözdü, çözmek üzere. İnsanı biyolojik olarak uzun yıllar yaşatmaya çalışıyor ve belli başarıları var ama siz de yapay zekayla alternatif yeni model üretiyorsunuz. Artık neredeyse düşünen ve öğrenen bir sistem kuruyorsunuz ve elektronik fiziksel modellemeyle insanın yerine tabiat toplumda, dünyada, evrende ikame olacak şeyleri yapıyorsunuz. Yeni yaratıklar oluşturacaksınız. Bu bana çok enteresan geliyor. Yapay zeka çok ileri boyutlara ulaştı gibi geliyor bana. Tabi siz daha çok mesafe alacaksınız ve ileriye gideceksiniz diye tahmin ediyorum” şeklinde konuştu.

Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi mavi solonda iki gün sürecek olan sempozyumun açılış törenine, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, İnönü Üniversitesi Genel Sekreteri Prof. Dr. Hakan Erkuş, Malatya Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanı Selami Ercan, Sempozyum Başkanı Prof. Dr. Ali Kırca, akademik ve idari personel katıldı.