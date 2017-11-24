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24 Kasım 2017 14:52

Üniversite öğrencilerinden anlamlı etkinlik

İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü ve Türk Dünyası Akraba Topluluğu tarafından Cumhuriyetin 94.

Üniversite öğrencilerinden anlamlı etkinlik

24 Kasım 2017 14:52

Yılı etkinlikleri kapsamında fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.


Etkinliğe, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Neslihan Durak, akademik personel ile çok sayıda öğrenci katıldı.


Etkinlik hakkında konuşan Türk Dünyası ve Akraba Topluluğu Başkanı M. Said Obuz, amaçlarının farkındalık oluşturmak olduğunu belirterek, "Topluluk yönetimimizin yoğun çalışması sonucunda bu etkinlik ortaya çıktı. Topluluk Akademik Danışmanımız Prof. Dr. Salim Cöhce’nin destekleriyle daha fazla sosyal projeye imza atacağız" dedi.




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