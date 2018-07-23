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23 Temmuz 2018 16:56

Ünlü gazetecilerden Gürkan’a ziyaret

Star Gazetesi Yazarı Kemal Gümüş, Akşam Gazetesi Yazarı Murat Çetin ve Yeni Şafak Gazetesi Muhabiri Çağlar Çağatay, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile bir araya geldi.

Ünlü gazetecilerden Gürkan’a ziyaret

23 Temmuz 2018 16:56

Burada konuşan Star Gazetesi Yazarı Kemal Gümüş, “Battalgazi’de vizyon sahibi yöneticilerin yapabileceği işleri gördük” dedi.


Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi Belediyesinin yaptığı hizmetler hakkında gazetecilere bilgiler vererek, hizmetlerle ilgili istişarede bulundu. Burada konuşan Gürkan, ulusal bazda yayın yapan medya kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduğunu belirterek, “Burada tabi yaptığımız hizmetleri biraz kendileri ile birlikte görüp, değerlendirme anlamında buradayız. Esasında biz kendilerinin fikirlerine daha çok itibar etmek durumundayız. Çünkü neticede bizim yol haritamızın, yön pusulamızın oluşmasında özellikle gazetecilerimizin, sivil toplum örgütlerimizin olsun, televizyoncularımız olsun onların görüş ve önerileri bizim için önemlidir. Bu anlamda da gazete yazarlarımızın bize önerileri konusunda ki düşüncelerini de almakta yarar var diye düşünüyorum” diyerek, Battalgazi Belediyesinin önemli hizmetler yaptığını kaydetti.


Star Gazetesi Yazarı Kemal Gümüş ise, Battalgazi ilçesinde yapılan hizmetlerin önemine dikkat çekerek, “Türkiye’mizin güzel ili, güzel belediye başkanları var ama, Battalgazi’de çok farklı atmosfer ve ortam görüyorum. Kendi kaynaklarını kendi üreten ve kendi sorunlarını kendisi çözmeye çalışan kısa vadede çok büyük hatırı sayılır yatırımların yapıldığını gördüm. Şehrin çehresi, gerek tarih, gerek turistik manada gelişmişliği gerçekten örnek teşkil ediyor. Buda Başkanın vizyonunu bize gösteriyor. Ancak vizyon sahibi yöneticilerin yapabileceği işleri gördük. Başarılar diliyorum” dedi.


Yeni Şafak Gazetesi Muhabiri Çağlar Çağatay da, “Dünden beri Battalgazi’yi bayağı bir dolaştık. Hem sosyal, hem kültürel, hem çevresel alanlarını dolaştık. Ve çok keyifli turizm potansiyeli olan bir bölge. Başkanımızda bu ilçenin gelişimine katkılar da bulunuyor. Başarıların devamını diliyoruz. Turizm yatırımlarını ve turisti çekecek umarım daha güzel bir mekan haline gelir diye düşünüyorum” diyerek, başarılı çalışmalara imza atıldığını söyledi.


Akşam Gazetesi Yazarı Murat Çetin ise, “Cumhuriyetten bu yana Malatya tarihinde, Malatya’ya en çok eser kazandıran Başkanımız dersem mübalağa etmem. İkincisi bu eserleri kısa vadede yapması hakikaten dikkati mi çekti. Ve üçüncüsü de bu eserleri yaparken borçlanmaması ve alacağı olan bir belediyenin olması hakikaten takdire şayandır. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.




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