Vergi ve SGK borçları yapılandırma süreci anlatıldı

Kongre kültür merkezinde düzenlenen program Malatya Vergi Dairesi Başkanı Yunus Poyraz, Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Evren ve bazı oda başkanları katıldı.

Bilgilendirme öncesi bir konuşma yapan Malatya Vergi Dairesi Başkanı Yunus Poyraz, şu ana kadar kanun kapsamında yaklaşık 20 bin mükellefin başvurusunu aldık ve borcunu yapılandırdıklarını belirterek,” Vergi açısından baktığımızda tanıtım faaliyetleri, merkezde Gelir İdaresi Başkanlığı ve taşrada Vergi Dairesi Başkanlıkları tarafından yürütülmektedir. Gelir İdaresi Başkanlığı 26 Mayıs 2018 tarihinde kanunun genel tebliğini yayımlayarak çalışmalara başladı. Tanıtım faaliyetlerinde kullanılacak rehber, broşür, afiş ve haber metinlerini hazırladı. Halen; sosyal medyadan tanıtım faaliyetleri devam etmektedir. e-posta aboneleri bilgilendirilmektedir. Kanun kapsamına giren borçlular kısa mesaj yoluyla bilgilendirilmektedir. Değişik medya kanallarından işitsel ve görsel kamu spotları ve reklamlar yayımlanmaktadır ve yayımlanmaya devam edilecektir. Bu kapsamda bu güne kadar vergi borcu bulunan milyonlarca mükellefimize mektuplar gönderilmiş ve kısa mesaj yoluyla bilgilendirme yapılmıştır” diye konuştu.

Kanunun, mükelleflere büyük kolaylıklar sağladığını ifade eden Poyraz,” Bizim bu tanıtım faaliyetlerindeki amacımız, yapılandırma kanununun sağladığı hak ve imkanlardan yararlanma imkanı olduğu halde benim haberim olmadı diyecek bir vatandaşımızın kalmamasıdır. Bu amacı gerçekleştirmek için, tüm Vergi Dairesi Başkanlığı personeli olarak çalışıyoruz ve müracaat süresinin sonuna kadar çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı

Kanundan yararlanmak için başvurular yoğun bir şekilde devam ettiğinde ifade eden Poraz,”Son günleri beklemeden zamanında başvurusunu yapan mükelleflerimize teşekkür ediyorum. Şu ana kadar kanun kapsamında yaklaşık 20 bin mükellefimizin başvurusunu aldık ve borcunu yapılandırdık. Tabi biz başvuruların hızlanarak artmasını arzu ediyoruz. Mükelleflere şiddetle tavsiye ediyoruz ki, sistemde sıkışıklıkların yaşanabileceği son günleri beklemeden; kanundan yararlanma imkanı olan herkes zamanında başvurusunu yapsın ve herhangi bir mağduriyet yaşanmasın. Yine tavsiye ediyoruz ki, bütün vatandaşlar sistem üzerinden veya vergi dairesine gelerek borcum var mı yok mu diye sorgulama yapsın. Farkında olmadan örneğin bir trafik cezası kesilmiş olabilir” diye konuştu.