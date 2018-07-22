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22 Temmuz 2018 19:53

Virajı alamayan otomobil kayısı bahçesine uçtu: 4 yaralı

Malatya’nın Hekimhan ilçesinde tren köprüsüne girerken virajı alamayan otomobil, kayısı bahçesine uçtu.

Virajı alamayan otomobil kayısı bahçesine uçtu: 4 yaralı

22 Temmuz 2018 19:53

Kazada 4 kişi yaralandı.


Olay, Hekimhan ilçesi çay mevki yolu üzerinde bulunan tren köprüsünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eyüp T. idaresindeki 44 EU 240 plakalı araçta, virajı alamayan sürücü kontrolü kaybederek kayısı bahçesine uçtu. Bahçe sahiplerinin kazayı haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Takla atan otomobilde yaralanan Ayfer T., Oğuzhan G. ve Furkan Ş. Hekimhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan ilk müdahalenin ardından Ayfer T., Malatya Devlet hastanesine sevk edildi.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.




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