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17 Haziran 2018 17:47

Yaş kayısıya yoğun ilgi

Malatya’nın dünyaca meşhur olan ve 2 hafta önce tezgahlara inen yaş kayısı yoğun ilgi görüyor.

Yaş kayısıya yoğun ilgi

17 Haziran 2018 17:47

Kayısılar, kutularla Türkiye’nin dört bir tarafında gönderiliyor.


Malatya’da yaklaşık 2 hafta önce tezgahlarda satılmaya başlanan kayısıların kilosu ise 2 ile 3 lira arasında alıcı buluyor. Kabaaşı ve hasanbey cinsi kayısı ağaçlarından elde edilen yaş kayısılar, yoğun ilgi görüyor.


Sebze ve Meyve pazarında manavlık yapan Mustafa Kayaalp, Malatya’da ilgi gören yaş kayısıya Türkiye’nin çok farklı illerinden de talep olduğunu belirtti. İl dışından gelen kayısı taleplerinin kutulara konularak karşılandığını belirten Kayaalp, "Genelde hasanbey ve kabaaşı cinsi yaş kayısılar tercih ediliyor. Görünümü ve büyüklüğü iyi. Kayısılar, kutulara konularak paketleniyor ve il dışına gönderiliyor" diye konuştu.


Turgut Karadağ ise kutulanan kayısılar 1 gün içerisinde ulaşılabilecek yerlere gönderebildiklerini ifade ederek, "Narin bir meyve olan yaş kayısı ertesi gün gönderileceği yere ulaşırsa daha değer buluyor. 2-3 gün sonra ulaşacak yerlere pek gönderilmiyor" dedi. Karadağ, kutularla hediyelik olarak gönderdikleri yaş kayısının kilosunun 2 ile 3,5 lira arasında satıldığını vurguladı.


Öte yandan kurutmalık kayısılar ise Temmuz ayında hasat ediliyor.




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