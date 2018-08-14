Yeni Malatyaspor sezona yine iyi başladı

Geçen sezon gösterdiği başarılı performansla ilk 10’a girmeyi başaran Yeni Malatyaspor, 2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis sezonunu ise İzmir’de Göztepe karşılaşmasıyla açtı. Malatya ekibi, yenilenen kadrosuyla rakibi karşısında aldığı 3-1’lik skorla sezona galibiyetle başlamanın sevincini yaşarken, bunun yanında son 3 yıldır devam eden ilk hafta kazanma alışkanlığını da sürdürdü. Uzun süren bir hasretin ardından geçtiğimiz sezon yükseldiği Süper Lig’in ilk maçında Osmanlıspor’u konuk eden Yeni Malatyaspor, rakibini 3-1 mağlup etmeyi başarmıştı. Spor Toto 1. Lig’de yer aldığı 2016-2017 sezonunu ise Mersin deplasmanında açan Malatya, Mersin İdmanyurdu’nu 3-1’lik skorla geçerek sezona güzel bir başlangıç yapmıştı.

Sarı-kırmızılılar, böylelikle son 3 sezonun ilk maçlarında elde ettiği 3-1’lik skorlarla galibiyete uzandı.