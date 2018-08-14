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14 Ağustos 2018 10:49

Yeni Malatyaspor sezona yine iyi başladı

Spor Toto Süper Lig’de sezona Göztepe maçıyla başlayan Yeni Malatyaspor, rakibini mağlup ederek ilk hafta kazanma alışkanlığını sürdürdü.

Yeni Malatyaspor sezona yine iyi başladı

14 Ağustos 2018 10:49


Geçen sezon gösterdiği başarılı performansla ilk 10’a girmeyi başaran Yeni Malatyaspor, 2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis sezonunu ise İzmir’de Göztepe karşılaşmasıyla açtı. Malatya ekibi, yenilenen kadrosuyla rakibi karşısında aldığı 3-1’lik skorla sezona galibiyetle başlamanın sevincini yaşarken, bunun yanında son 3 yıldır devam eden ilk hafta kazanma alışkanlığını da sürdürdü. Uzun süren bir hasretin ardından geçtiğimiz sezon yükseldiği Süper Lig’in ilk maçında Osmanlıspor’u konuk eden Yeni Malatyaspor, rakibini 3-1 mağlup etmeyi başarmıştı. Spor Toto 1. Lig’de yer aldığı 2016-2017 sezonunu ise Mersin deplasmanında açan Malatya, Mersin İdmanyurdu’nu 3-1’lik skorla geçerek sezona güzel bir başlangıç yapmıştı.


Sarı-kırmızılılar, böylelikle son 3 sezonun ilk maçlarında elde ettiği 3-1’lik skorlarla galibiyete uzandı.




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