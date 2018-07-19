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19 Temmuz 2018 17:02

Yeni Malatyaspor’da yeni sezon hazırlıkları

Topuk Yaylası’nda yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Yeni Malatyaspor’da Sportif Direktör Ali Ravcı verimli bir kamp dönemi geçirdiklerini söyledi.

Yeni Malatyaspor’da yeni sezon hazırlıkları

19 Temmuz 2018 17:02


Düzce’nin Topuk Yaylası’ndaki kampta 19. günü geride bırakan Yeni Malatyaspor’da Sportif Direktör Ali Ravcı, yoğun bir çalışma dönemi geçirdiklerini ve sporcuların fiziksel anlamda iyi durumda olduklarını belirterek, "Şu ana kadar Adem’in dışında herhangi bir aksilik yaşamadık. İkinci etapta hazırlık maçları da oynuyoruz. Hazırlık maçları önemli buluyoruz. Elimizdeki mevcut oyuncuların bize ne verebileceklerini biliyoruz. Aramıza yeni katılan oyuncular oldu, bu hazırlık maçları bizim onları görme açısından done verecek. Ama biz iyi oyuncular olduğunu biliyoruz. Yeni Malatyaspor’a güç katacaklarını da biliyoruz. Umarım kazasız, belasız, sakatlıksız bir sezon yaşarız" şeklinde konuştu.



"Transfer çalışmalarımız da devam diyor"


Ravcı, transfer çalışmalarının da devam ettiği kaydederek, "Yeni Malatyaspor olarak geçen sene iyi bir performans sergiledik. Bu anlamda oyuncularımız müthiş bir direnç ortaya koydular. Çok güzel maçlarımız oldu. Bu sezon geçen sezonun üstüne çıkmak zorundayız, hem futbol olarak hem de spor anlamında güzel şeyler olmasını temenni ediyoruz. Aynı zamanda transfer çalışmalarımız da devam diyor. İlerleyen günlerde aramıza katılan oyuncular olacak" diye konuştu.




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