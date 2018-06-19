Yeşiltepeliler’den MHP’ye tam destek

Yeşiltepelilerden büyük teveccüh gören Avşar, “Yeşiltepe kararını vermiş, Allah razı olsun” dedi.

Seçimlere az bir süre kala MHP Malatya İl Başkanı R.Bülent Avşar’ın seçim gezileri ve mahalle toplantıları devam ediyor. Yeşiltepe semtinde Hoca Ahmet Yesevi Mahallesinde vatandaşlara seslenen Avşar, “Yeşiltepe semtindeki vatandaşlarımızın sorunlarını yakinen takip ediyoruz. İşsizlik ve imar ilgili ciddi sorunlar var. Demiryolunun mahalleyi şehirden ikiye ayırması ve gelebilecek hizmetlerin gelmemesi, semt polis merkezinin olmaması, kaderine terk edilmiş olan askeri hastanenin akıbeti gibi birçok sorunla baş başa bırakıldınız. Bugünde görüldüğü gibi 24 Haziran’da Yeşiltepeliler oyunu Milliyetçi Hareket Partisinden kullanacaklar. Saydığımız ve sayamadığımız tüm sorunlarınızı meclise taşıyıp çözüm odaklı çareler bulacağız” ifadelerini kullandı.

Başkan Avşar, 24 Haziran seçimlerine çok kısa bir süre kaldığını ifade ederek, “24 Haziran’da 16 yıllık hasret bitecek. Biz her şeyden önce milletimizin gönlüne girmek istiyoruz. Bu makamları, milletimize ve devletimize hizmet aracı olarak görüyoruz. Biz, milletimizin onuru olacağız. Yunus Emre’nin dediği gibi, ‘Bölüşürsek tok oluruz, bölünürsek yok oluruz’ .MHP Malatya teşkilatı olarak, derdiniz derdimizdir, sorunlarınızdır bizim de sorunlarımızdır. Ortak paydamız Malatya’mız için gelin hep beraber 24 Haziran’da MHP ‘de buluşalım” diye konuştu.

Yeşiltepe’deki Hoca Ahmet Yesevi mahalle toplantısına, milletvekili adayları, MHP Yeşilyurt İlçe Başkanı M. Ali Kaya , il ve ilçe teşkilat yardımcıları ve çok sayıda Yeşiltepeli vatandaşlar katıldı.