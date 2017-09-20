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20 Eylül 2017 14:07

Yeşilyurt Belediyespor sezona 3 puanla başlamak istiyor

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2.

Yeşilyurt Belediyespor sezona 3 puanla başlamak istiyor

20 Eylül 2017 14:07

Grup takımlarından Malatya Yeşilyurt Belediyespor sezonun ilk maçında sahasında oynayacağı 1920 Maraşspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürüyor.


Yeşiltepe 3 Nolu sahada hazırlıklarını sürdüren mavi beyazlılarda eksik oyuncu bulunmazken, İsmail Tekin’in talebeleri ilk maçında galip gelip lige iyi başlamak istiyor.


Bu sezon yaptığı transferlerle iddialı bir kadro oluşturan Malatya temsilcisi geçen sezon kıl payı kaçırdığı şampiyonluğa bu kez ulaşmak istiyor.


İyi bir hazırlık döneminin ardından bu hafta sezonun ilk maçına çıkacaklarını belirten Kulüp Başkanı Dursun Sucu, Malatyalı futbolseverleri Pazar günkü maça davet etti.


“Artık bundan sonra söz futbolcularda olacak”


Bu sezon 2. Grup’ta çekişmeli maçlarının oynanacağını belirten Sucu, “Yeni sezon bütün takımlarımıza hayırlı olsun. Herkes emeğinin karşılığını alır inşallah. Tabi biz iyi bir sezon öncesi hazırlık dönemi geçirdik. Gerek oluşturduğumuz kadro, gerekse de lige hazırlık sürecimiz istediğimiz gibi oldu. Artık bundan sonra söz futbolcularda olacak. Malatya futboluna bir profesyonel takım daha kazandırma hedefimizi gerçekleştirmek istiyoruz. Çıktığımız bu yolda Malatyalıları da yanımızda görmek istiyoruz. İnşallah sezonun ilk maçında iyi bir oyun ve iyi bir skorla güzel bir giriş yaparız. Herkesi maçımıza bekliyoruz” diye konuştu.




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