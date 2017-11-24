Yetim çocukları sevindirdiler

Dernek binasında gerçekleşen yardım dağıtım programında Köln Malatyalılar Derneği, Umudum Ol Derneği, Galatasaraylılar Derneği, Ticaret Sanayi Odası Başkan Adayı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ve gurbetçiler tarafından 815 yetim çocuğa elbise yardımı yapıldı.

Programın açılışında Malatya Yetimler Kervanı Yardımlaşma ve Dayanışma Dernek Başkanı İhsan Çolak, yardımda bulunan hayırsever işadamlarına teşekkür ederek, dernek olarak her zaman yetimlerin yanında olduklarını söyledi.

Köln Malatyalılar Dernek Başkanı Hidayet Yiğit ise Almanya’nın Köln şehrinde faaliyet gösteren Umudum Ol Derneği olarak Malatya’daki yetim çocukların yüzü güldürmek istediklerini söyledi.

Umudum Ol Dernek Başkanı Öznur Yücetaş’da Almanya’dan Türkiye’ye selam getirdiklerini belirterek “hedefimiz 81 ildeki yetim çocuklara ulaşmak. Emeği geçen herkesi kutluyorum.” dedi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğut Polat ise Türkiye olarak 3 milyon Suriyeli misafiri ağırladıklarını belirterek “Bu da Türk milletinin büyüklüğünü gösteriyor’ diye konuştu. Belediye olarak sosyal projelere ağırlık verdiklerini de kaydeden Polat, en son Keşke projesi ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinden ödül aldıklarını hatırlattı.

Programda konuşan Malatya Valisi Ali Kaban ise derneğin faaliyetlerini yakından takip ettiklerini belirterek “Peygamber Efendim Hz. Muhammed, ‘yetimlere yardım ediniz’ diyor. Bizler de yetimlere devlet olarak yetimlerin her zaman yanında yer alıyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından Vali Kaban ve diğer protokol üyeleri, hayırsever işadamlarının desteği ile temin edilen giyecekleri yetim çocuklara takdim ettiler.

Programa Vali Ali Kaban’ın yanı sıra, Malatya Emniyet Müdürü Dr. Ömer Ural, Jandarma Alay Komutanı Şereftin Yılmaz, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ile hayırseverler ve dernek üyeleri katıldı.