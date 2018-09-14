Yüzme sporunun faydaları

Dr. Cemal Gündoğdu, yüzme sporunun önemine değinerek, “Yüzme, organizmanın solunum ve dolaşım sistemini en iyi destekleyen bir spor dalıdır” dedi.

Toplumların temel amaçlarının başında fiziksel ve ruhsal açıdan sağlıklı bireyler yetiştirmek olduğunu ifade eden Gündoğdu “Bireylerin dengeli ve sağlıklı gelişimi için düzenli spor yapmasının önemi büyüktür. Bu spor etkinlikleri sayesinde sağlıklı bir fizik yapının gelişmesi sağlanır. Su içinde yapılan egzersizlerin karada yapılanlara göre sakatlanma ihtimali daha azdır. Suyun kaldırma kuvvetinden yararlanarak su içinde hareket etmenin vücuttaki büyük kas gruplarını tamamını çalıştırmasından ötürü yüzme, organizmanın solunum ve dolaşım sistemini en iyi destekleyen bir spor dalıdır. Ancak insanların emniyeti bakımından yüzmeyi doğru öğrenmek önemlidir. Yüzmeyi doğru ve iyi öğrenmenin yolu ise eğitimden geçer. Bu ve benzeri sebeplerle birçok ülkede okul müfredat programları içinde yüzme öğretimi yer almaktadır. Yüzme eğitiminin ise en emniyetli verileceği yerler özel yapılmış, açık - kapalı havuzlardır” dedi.

“Yüzme tesislerinin sayısı gün geçtikçe çoğalmaktadır”

Sanayileşme ve kentleşmenin insanları spora ve yüzmeye yönlendirdiğini ifade eden Gündoğdu, yüzmenin faydaları hakkında şunları söyledi:

“Yüzme sporunun sağlığa olan katkılarının yanı sıra, yüzme sırasında alınan zevk de bu sporun yaygınlaşmasına neden olmaktadır. Böylece gerek şehir merkezlerinde ve gerekse turistik yörelerde spor, sağlık, eğlence amaçlı yüzme tesislerinin sayısı gün geçtikçe çoğalmaktadır. Spor tesislerinin yaygınlaşması, kişilerin spor yapma alışkanlıklarının gelişmesine ve süreklilik kazanmasına neden olurken, bu mekânların sağlıklı ve güvenli koşullara sahip olup olmaması da alışkanlıkların geliştirilmesi kadar önemlidir. Sağlıksız ve güvensiz mekanlarda yapılan bu tür etkinlikler kişileri olumsuz etkileyecek, belki de bu alışkanlıklardan uzaklaşmalarına neden olacaktır.”