168 şehit öğretmen Manisa’da anıldı

2003 yılının Aralık ayında Ağrı’nın Doğubeyazıt ilçesindeki yatılı bölge okulunda çıkan yangında öğrencilerini kurtaran ancak kendisi şehit olan öğretmen Aysun Karalar’ın anne ve babası, sahnede kızlarını canlandıran öğrenciyi görünce gözyaşlarına hakim olamadı.

Türkiye’de 81 ilde Ar-Ge birimi kurulan tek il olan Manisa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, 24 Kasım Öğretmenler Günü öncesinde düzenlediği anma programıyla tüm Türkiye’de şehit olan 168 eğitimciyi andı. Programda Manisa Yeniden Yaşam Bir Derneği öğrencilerinin şehit öğretmenleri canlandırması ise duygusal anlar yaşattı. Manisa’nın 4 öğretmen şehidinden biri olan Aysun Karalar’ın annesi İlhan ve babası Abdullah Karalar, program boyunca gözyaşlarına hakim olamadı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle devam etti.

Manisa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür Vekili Volkan Sarıtaş, “Manisa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü olarak Ar-Ge birimi sadece Manisa’ya kuruldu. Ar-Ge birimi olarak da ilk defa bir projemizi kendimiz gerçekleştiriyoruz. Bu proje 168 şehit öğretmenimizi, daha doğrusu eğitimcilerimizi anma programı. Manisa’da da 4 şehidimiz var. Bu şehitlerimizden ikisi terör, biri deprem, biri de yangın şehidimiz. Şuanda programımızda yangında şehit olan Aysun Karalar’ın anne ve babası burada. Bugünkü programımızın temel amacı ülkemizdeki 168 şehit eğitimcilerimizi unutmadığımızı, unutulmayacaklarını, eğitim camiasına yapmış oldukları büyük fedekarlıkları anmak. Bir nevi onlara vefa borcumuzu bu törenle hediye etmek istedik” dedi.

Yapılan konuşmanın ardından Yeniden Yaşam Bir Derneği Tiyatro Grubu öğrencileri, 168 eğitim şehidini sahnede canlandırdı. Manisa’nın Akhisar ilçesi doğumlu olan ve 2003 yılında Ağrı’nın Doğubeyazıt ilçesindeki yatılı bölge okulunda çıkan yangında öğrencileri kurtardıktan sonra hayatını kaybeden Aysun Karalar’ın canlandırılması sırasında ise şehit öğretmenin anne ve babası gözyaşlarına hakim olamadı. Baba Abdullah Karalar kızının canlandırıldığı sahneyi cep telefonuyla kaydetti.