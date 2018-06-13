17 İlçe 17 İftar programının sonuncusu Kula’da gerçekleştirildi

Milliyetçi Hareket Partisi Manisa İl Başkanlığı tarafından başlatılan “17 İlçe 17 İftar” programı kapsamında, Milliyetçi Hareket Partisi Kula İlçe Başkanlığı ile Kula Belediyesi ev sahipliğinde Kula Yunus Emre Kent Meydanında iftar sofraları kuruldu. Kurulan iftar sofralarına da vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Programa katılan protokol üyeleri ve milletvekili adayları, iftar alanındaki oruçlarını açmayı bekleyen vatandaşlara sohbet ederek tutulan oruçların kabul olmasını temenni etti. Gerçekleştirilen iftar programından sonra Milliyetçi Hareket Partisi Manisa İl Başkanı Erkan Öztürk, tutulan oruçların Allah katında kabul olmasını diledi.

Milliyetçi Hareket Partisi olarak seçim çalışmalarına da ara vermeden devam ettiklerini ifade eden Öztürk, “Biz bugün ’17 ilçe 17 iftar’ programının 17’ncisi yani sonuncusunu Kula’da yapıyoruz. İl teşkilatı olarak yaptığımız bu programıyla bugün burada birlik beraberliğimizi net bir şekilde tüm kamuoyu tarafından görülmektedir. Burada baktığımızda diğer siyasi partilerden AK Parti’den, Milliyetçi Hareket Partisinin beraber ittifak sürecinin de görüntüsünü beraberliğimizi herkese net bir şekilde göstermekteyiz. Gönül soframızda bugün tüm siyasi partilerle beraberiz. Bu anlamda da çok mutluyuz arkadaşlarımızla beraber olmaktan. Milliyetçi Hareket Partisinin seçimlerle olan süreci de Milliyetçi Hareket Partisi dün olduğu gibi bugün de devletinin, milletinin bekası için ne yapması gerekiyorsa bugünde onu yapıyordur. Gördüğümüz tabloda net bir şekilde bellidir. İçerden ve dışardan Türkiye birçok tehditle karşı karşıya kalmış durumdadır. Baktığımızda Türk Devletini, Türk Milletini 2001-2002’de olduğu gibi dövizle terbiye etmek istenen bir takım yapılarla karşı karşıya bir mücadele vermektedir devlet. Bizde bu anlamda geçmişte olduğu gibi bugün de devlet olarak, Türk Devletinin yanında olmaya Milliyetçi Hareket Partisi olarak devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Programda konuşan Milliyetçi Hareket partisi Kula İçe Başkanı Nazım Baytok, Türkiye’nin 2 yıldır yaşadığı ihanetlerden bahsederek, 24 Haziran tarihinde yapılacak olan genel seçimlerin önemine dikkat çekti. Cumhur İttifakı ile Türkiye’nin şahlanması için ellerinden gelen çalışmaları yapacaklarını dile getiren Baytok, “24 Haziran 2018 Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği Genel seçimlerinin Kulamıza, Manisa’mıza ve ülkemize hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum. Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemin ilk seçimi olması ve ülkemizin içinde bulunduğu durum dolayısıyla 24 Haziran çok önem kazanmaktadır. Geçirmiş olduğumuz son 2 yıla yakın sürede ülkemiz son derece büyük ihanetlerle karşı karşıya gelmiş, büyük badireler atlatmıştır" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Cumhur İttifakına destek vermesinin, diğer muhalefet partiler tarafından kötü yöne çekilmesi ile ilgili de açıklama yapan Baytok, “Milliyetçi Hareket Partisi Lideri ve teşkilatlarının desteği, devletedir, Türk devletinedir. Bu sürecin atlatılması ve bu günlere gelmemizde Genel Başkanımız, adı gibi devlet Adamı Dr. Devlet Bahçeli’nin bütün nefsi duygularını bir kenara itip, Türkiye’yi Ülkücü pencereden okuma anlayışla, önce ülkem ve milletim şiarıyla hareket etmesinin katkısı asla ve kat’a küçümsenemez ve önemsizleştirilemez. Genel başkanımızın devlet bekası için vermiş olduğu bu katkıyı önemsizleştirmeye, küçültmeye çalışmak, basit bir siyasi destek olarak görmek, yok efendim AKP’nin yanına gitti, AKP’ye yaklaştı diyerek küçük bir siyasi hesap gibi görmek olsa olsa ahmaklık, küçük beyinliliktir. Milliyetçi Hareket Partisi Lideri ve teşkilatlarının desteği, devletedir, Türk devletinedir, devletin bölünmez bütünlüğüne, devletin bekasınadır, Türk Devletinin ebediyen yaşamasınadır. Hiç kimse hiçbir kurum bunu sulandırmasın. Bizim için varsa- yoksa Türkiye" ifadelerini kullandı.

İftar programının ardından Milliyetçi Hareket Partisi Manisa Milletvekili adaylarının tanıtım programı gerçekleştirildi. Kurulan kürsüye çıkan milletvekili adayları, tek tek kendilerini tanıtarak, yapılacak olan genel seçimlerde destek istedi.

Milliyetçi Hareket Partisi Manisa İl Başkanlığı tarafından Yunus Emre Kent Meydanında organize edilen iftar programına Milliyetçi Hareket Partisi Manisa İl Başkanı Erkan Öztürk, Milliyetçi Hareket Partisi Manisa Milletvekili adayları Nurullah Savaş, Musa Akçay, Mustafa Karakaş, Şinasi Şavran, Celalettin Çabuk, AK Parti Manisa 4. sıra milletvekili adayı Semra Kaplan Kıvırcık, Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, Milliyetçi Hareket Partisi Kula İlçe Başkanı Nazım Baytok, AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık, Cumhuriyet Halk Partisi Kula İlçe Başkanı Osman Kasırga, sivil toplum kuruluş başkanları, çevre ilçe belediye ve teşkilat başkanları, belediye meclis üyeleri, siyasi parti yöneticileri, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.