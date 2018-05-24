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24 Mayıs 2018 17:06

Ağıl projesinde sona gelindi

Manisa’nın damızlık koç ve teke ihtiyacını karşılamak ve kaliteli et ve süt üretiminin arttırılması amacıyla Salihli’nin Taytan Mahallesi’nde hayata geçecek olan damızlık koç-teke ağıl projesinde inşaat çalışmalarında sona gelindi.

Ağıl projesinde sona gelindi

24 Mayıs 2018 17:06


Manisa İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile Manisa İli Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği arasında imzalanan ve Taytan Mahallesi’nde yapılmakta olan damızlık koç-teke ağıl projesinin ilk aşamasında 500 koç ve teke kapasiteli olacak. Maliyeti yaklaşık 670 bin lira olan ve 250 bin lirası devlet destekli olan ve açılışa gün sayan projeyi ise Manisa İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü İl Müdür Yardımcısı Melikşah Taşkın, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ali Demir, birlikte inceledi.


Projede mutlu sona yaklaşıldığını belirten İl Müdür Yardımcısı Taşkın “Proje hayata geçtiğinde üreticilerimiz, buradan damızlık koç ve teke alabilecek. Amacımız ilimizdeki kaliteli et ve süt üretimini arttırmaktır” dedi. Taşkın, Ağıl Projesi’nden damızlık koç ve teke alan üreticilerin, yüzde 50 hibe desteği sağlanacağını belirti.




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