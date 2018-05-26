AK Parti adayı Özkan’dan Soma’daki STK’lara ziyaret

Manisa’dan 5. sıra AK Parti Manisa milletvekili adayı olan Mehmet Ali Özkan, 24 Haziran seçimleri için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda vatandaşlarla sık sık bir araya gelen Özkan, son olarak S.S. Soma Nakliyeciler ve Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Mehmet Yağcı ve Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Akın’ı ziyaret etti. Özkan’a ziyaretlerinde AK Parti Soma İlçe Başkanı Mehmet Ali Aksoy, Soma Belediye Başkanı Ali Tulup ve partililer eşlik etti. İlk olarak, S.S. Soma Nakliyeciler ve Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Mehmet Yağcı’yı ziyaret eden Özkan, burada kooperatifin sorun ve taleplerini dinledi. Kooperatif Başkanı Mehmet Yağcı, Mehmet Ali Özkan’ın milletvekili adayı olmasından dolayı tebrik ederek, Soma için sevindirici olduğunu vurguladı. Mehmet Ali Özkan’ın her zaman yanında olduklarını ifade eden Kooperatif Başkanı Yağcı, Özkan’ın milletvekili olarak Soma’ya çok faydasının olacağını düşündüklerini belirttiler.

Soma Nakliyeciler ve Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi’nin bölgeye önemli hizmetleri olduğunu vurgulayan AK Parti Manisa milletvekili adayı Mehmet Ali Özkan, Türkiye’nin en büyük nakliye filosuna sahip kooperatif esnafının sesi olacaklarını kaydetti. Özkan, "Türkiye’nin enerji iş gücüne dayalı ilçemiz Soma, kömür kaynakları ve santralleriyle ülkemizin enerji ihtiyacının yüzde 8’ini karşılıyor. Gerek hükümetimiz gerekse özel sektör marifetiyle sürekli yatırım alan ilçemizde ikinci termik santral inşaatı da hızla sürüyor. Çok kısa süre içersindde yeni termik santral faaliyete girecek. Bunun yanında yeni maden sahaları ile birlikte karaelmasımız olan kömür gün yüzüne çıkıyor. Bu yatırımlarla nakliyeci esnafımız da nasibini alacaktır. Bizlerde üzerimize düşen konuları ilgili mercilere aktarmak suretiyle kısa sürede çözüme kavuşturarak kooperatif esnafımızın yanında olacağız." ifadelerini kullandı.

Trakya Türkleri Dayanışma Derneğinden destek

Soma’nın önemli sivil toplum kuruluşları arasında yer alan Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneğini de iftar sonrasında ziyaret eden Mehmet Ali Özkan ve beraberindekiler, Dernek Başkanı Mehmet Akın ve üyeler tarafından samimi bir ortamda karşılandı. Dernek Başkanı Mehmet Akın yıllardan bu yana Soma’dan milletvekili özlemi çektiklerini vurgulayarak, "İnşallah bu dönem Mehmet Ali Özkan ile bu özlem sona erecek" dedi.

Dernek bahçesinde sohbet havasında gerçekleşen buluşmada Mehmet Ali Özkan, şu ifadeleri kullandı: "Soma’da organize sanayi bölgemiz çok yakında hizmete girecek. Kaybettiğimiz 301 madencimizi rahmetle anıyoruz. Hükümetimizin Soma’da yaşanan elim maden kazasından sonra madenciliğe alternatif olarak hızlandırdığı Soma Organize Sanayi Bölgemizin kamulaştırması tamamlandı. İnşallah kısa süre içerisinde altyapı çalışmalarına da başlanarak 2 bine yakın Somalı vatandaşımızın istihdamı sağlanacak. Bunun yanından devam eden enerji yatırımlarıyla Soma’nın geleceği daha da parlak olacak”

Batı Trakya Türklerinin desteğini talep eden Özkan, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Manisa’dan en az 6 milletvekili istiyor. Bunu Ankara’da gerçekleşen aday tanıtım toplantısında dile getirdi. İnşallah birbirinden kıymetli aday arkadaşlarımızla birlikte gece gündüz demeden gönlüne girmediğimiz, elini sıkmadığımız vatandaş bırakmadan Manisa’mızdan en az 6 vekil çıkarmak için çalışacağız. Manisa’da il merkezi ve tüm ilçelerimizde hizmetlerimize kaldığı yerden devam edeceğiz” diye konuştu.