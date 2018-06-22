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22 Haziran 2018 15:18

AK Parti Manisa Teşkilatı sabaha kadar uyumadı

AK Parti Manisa İl Teşkilatı, 24 Haziran seçim çalışmaları kapsamında AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli öncülüğünde, yönetim kurulu ile gençlik ve kadın kolları üyeleri tarafından gece geç saatlere kadar broşür dağıtımı gerçekleştirildi.

AK Parti Manisa Teşkilatı sabaha kadar uyumadı

22 Haziran 2018 15:18

Günün aydınlanmasıyla birlikte AK Partililer, sabah işe gitmek için otobüs duraklarında bekleyen vatandaşlara simit ve peynir ikramında bulundu.


24 Haziran’da gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’ne sayılı günler kala AK Parti Manisa İl Başkanlığı çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Tüm gün boyunca şehrin birçok noktasında broşür dağıtarak, bilgilendirme çalışması yapan AK Parti Manisa İl Teşkilatı, gece saatlerinde de boş durmadı. AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli öncülüğünde, yönetim kurulu ile gençlik ve kadın kolları üyeleri tarafından gece geç saatlere kadar broşür dağıtımı yapıldı. Günün aydınlanmasıyla birlikte AK Partililer, sabah işe gitmek için otobüs duraklarında bekleyen vatandaşlara da simit ve peynir ikramında bulundu. İkramı alan vatandaşlar partililere teşekkür etti. AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, gece gündüz demeden seçim çalışmalarına devam ettiklerini belirterek, çalınmadık kapı, sıkılmadık el bırakmayacaklarını söyledi. Vatandaşların kendilerini çok güzel karşıladığını ifade eden Mersinli, "Allah’ın izniyle milletimiz 24 Haziran’da AK Parti iktidarıyla yola devam diyecektir. Neredeyse her gün dev projelerin hizmete girdiği, yeni projelerin açıklandığı ülkemiz geleceğin süper gücü olma noktasında hızla yol katediyor. 24 Haziran da çok önemli bir dönüm noktası. Muhalefet her gün yapılan projeleri karalamak, yıkmak ve yakmakla tehdit ediyor. Vatandaşımız buna en güzel cevabı sandıkta vereceğinden şüphemiz yok" dedi.




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