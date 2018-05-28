AK Parti’li Özkan gece gündüz demeden çalışıyor

Ziyaretlerinde vatandaştan büyük ilgi gören Özkan, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhur ittifakına, milletvekili seçiminde de AK Parti’ye destek istedi.

AK Parti Manisa Milletvekili adayı Mehmet Ali Özkan’ın seçim çalışmalarına Soma Belediye Başkanı Ali Tulup, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Ali Aksoy, gençlik kolları, kadın kolları ve partililer de eşlik etti.

Pazar pazarında vatandaşlarla kucaklaşan Mehmet Ali Özkan, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhur ittifakına, milletvekili seçiminde de AK Parti’ye destek istedi. Pazaryerinde esnaf ve vatandaşların büyük ilgisiyle karşılaşan Özkan’ı Somalılar, uzun zamandır hasretini çektikleri ’İşte Soma’nın vekili’ diyerek bağrına bastı.

Batı Trakyalılar ve Orduluların iftarına katıldı

Soma Ordulular Derneği ile Batı Trakyalılar Derneği’nin geleneksel olarak düzenledikleri iftar programına da katılan AK Parti Manisa Milletvekili adayı Mehmet Ali Özkan, iftar sonrası Ordulular Derneği’nde dernek Başkanı İsmail Gürkal ve çoğunluğu maden işçisi olan dernek üyeleriyle bir araya geldi. Özkan’a ziyaretlerinde Belediye Başkanı Ali Tulup, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Ali Aksoy ve partilileri eşlik etti.

İki maden sahası daha açılacak

Emeğin yoğun olduğu bir ilçe olan Soma’da Ordulular Derneği’nin önemli bir sivil toplum örgütü olduğuna dikkat çeken Özkan, "Ordulu vatandaşlarımız genellikle madende çalışmak için ilçemize geliyor. Şu anda 10 bine yakın Ordulu vatandaşımız ekmeklerini Soma’dan kazanıyor. Geçtiğimiz günlerde Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) tarafından Soma bölgesinde bir maden sahası ihalesi gerçekleştirildi. Bu saha ihalesini de Soma’da faaliyet gösteren İmbat kazandı. 139 milyon ton rezervli bu saha ile binlerce işçimiz ekmek parasını kazanacak. Önümüzdeki günlerde iki maden sahası ihalesi daha gerçekleşecek. Gerek hükümetimiz gerekse özel sektör Soma’da ciddi yatırımlar yapıyor. Soma’nın önü açık. İstikrarın sürmesi açısından 24 Haziran seçimleri Soma, Manisa ve ülkemiz için hatta tüm dünyadaki Müslümanlar için büyük önem arz ediyor. Allah nasip ederse 24 Haziran tarihinde vatandaşlarımızın Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhur ittifakına, milletvekili seçiminde ise partimize oy vereceklerine inancımız tamdır" ifadelerini kullandı.