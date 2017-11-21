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21 Kasım 2017 12:01

Akçakmak yolu artık ışıl ışıl

Turgutlu’da yapımlarına hızla devam eden Prestij Caddeler projesi kapsamında Akçakmak Yolu’da ışıklandırılması tamamlanararak ışıl ışıl bşr görünüme kavuştu.

Akçakmak yolu artık ışıl ışıl

21 Kasım 2017 12:01


Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Turgutlu Belediyesinin ortak projelerinden olan Prestij Caddeler projesi kapsamında Akçakmak Yolu’nda çalışmalar tamamlandı. Altyapısı ve parke taşlarıyla baştan aşağı yenilenen yol üzerinde ışıklandırma çalışması da tamamlanarak ışıl ışılbir görünüme kavuştu. Akçakmak Yolu’nun Turgutlu’ya hayırlı olmasını temenni eden Belediye Başkanı Turgay Şirin “Daha önce de söylediğimiz gibi zahmetsiz rahmet olmauyor. İşte göründüğü gibi Akçakmak Yolu baştan aşağı alt yapısıyla, üst yapısıyla yenilendi. Işıklandırma çalışması yapıldı ve cadde ışıl ışıl bir görünüme kavuştu. 23 Kasım 2017 Perşeşme günü MHP liderimiz Sayın Dr. Devlet Bahçeli’nin de kayılacağı toplu açılış ve temel atma töreni sonrası Akçakmak Yolu’nu hizmete açmış olacağız. Bizlere bu projelerde her zaman destek veren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’e de teşekkür ediyorum. Akçakmak Yolu Prestij Caddesi Turgutlu’muza hayırlı olsun” dedi.




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