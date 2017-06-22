Akhisar’da Kadir Gecesine Büyük İlgi

Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı ve bin aydan daha hayırlı olarak kabul edilen Kadir Gecesi’nde camiler, ibadet etmek isteyen Müslümanlarla doldu taştı. Özellikle Yeni Gülruh Camii, Şeyh İsa Camii ve Aynalı Camii’de düzenlenen sakal-ı şerif programı nedeniyle vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Kadir Gecesi için camilere akın eden halk, gece boyunca ibadet ederek Kur’an okudu. Genciyle yaşlısıyla, kadınıyla erkeğiyle Kadir Gecesi’ni ihya etmek için Akhisar merkez Yeni Cami’ye akın eden Müslümanlar dua etti.

Sakal-ı şerif ziyareti yapılan camilerde Akhisarlı vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Akhisar Belediyesi tarafından her yıl geleneksel hale getirilen kadir gecesi programına da Akhisar halkı yine büyük ilgi gösterdi.

Akhisar Belediye Başkanı Salih Hızlı’nın direktifleri doğrultusunda Yeni Gülruh Camisi önünde yapılan hayır programına Akhisarlılar büyük ilgi gösterdi. Dağıtılan etli pilav, ayran, su, şerbet ve çay dağıtımına büyük ilgi gösteren Akhisarlılar uzun kuyruk oluşturdu. Kadir gecesini dualarla geçiren Akhisarlılar, belediye teşekkür ederek etkinliklerden memnuniyetini dile getirdi.

Kadir Gecesi her yıl olduğu gibi merkez Yeni Gülruh Camisinde çeşitli etkinliklerle düzenlendi. İlk olarak Kadir Gecesi programı yatsı namazı öncesi saat 22.00 ile 22:20 arası Akhisar İlçe Müftüsü Yusuf Eviş’in vaazı ile başladı.

Teravih namazı sonrası din görevlileri saat 23:00 ile 23:45 aralarında mevlidi şerif okunurken, ardından sırasıyla İdris Akbaba, M. Ali Özyaka ve Cevdet Tural tarafından Kur’an-ı Kerim ve Kaside okudu. Sarı Ahmet Paşa Camii; öğle namazından sonra, Ulucamii; yatsı namazından sonra, Aynalı Camii; yatsı namazından sonra, Şeyh İsa Camii’de ise yatsı namazından sonra bay ve bayanların sakalı şerif ziyaretlerine kabul edildi.

Sakal-ı şerif programı ardından saat 00.40’da başladı ve sahura kadar devam etti.