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19 Kasım 2017 15:11

Akhisar’ın mahalleleri yenileniyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlıklar Daire Başkanı Ersoy Arslan, Akhisar ilçesine bağlı Kobaşdere, Hacıosmanlar ve Akkocalı mahallelerini ziyaret ederek yürütülen çalışmaları inceledi.

Akhisar’ın mahalleleri yenileniyor

19 Kasım 2017 15:11


Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlıklar Dairesi Başkanı Ersoy Arslan, Akhisar ilçesinde mahalle ziyaretleri yaptı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Akhisar Koordinatörü Doğan Ensivri ile birlikte ilk olarak altyapısı ve üst yapısı komple yenilenen Kobaşdere Mahallesi’ni ziyaret eden Arslan’ı Mahalle Muhtarı Burhan Aktürk karşıladı. Yapılan çalışmaların kendilerini oldukça mutlu ettiğini belirten Muhtar Aktürk, “Bundan iyisi olamaz. Köyümüzün ihtiyacı olan bu büyük çalışmayı bizlere gönderen başkanımız Cengiz Ergün’e ve çalışma arkadaşlarımıza, ekiplere çok teşekkürler. Bizim buralar böyle hizmet zor görürdü. Cengiz Ergün sayesinde köyümüz bambaşka oldu” dedi. Arslan ve Ensivri, daha sonra Hacıosmanlar Mahallesi’ni de ziyaret etti. Altyapısı MASKİ Genel Müdürlüğünce tamamlanan ve üst yapısı Fen İşleri Dairesi tarafından yapılan mahallede, devam eden parke taşı döşemesinde sona gelindi. Mahalledeki çalışmayı Akhisar Koordinatörü Doğan Ensivri ve Muhtarlıklar Daire Başkanı Ersoy Arslan yerinde inceledi. Muhtar Yusuf Çalımcı, “Mahallemiz 3 ayrı bölgede yerleşim yeri var. MASKİ ve Büyükşehir mahallemizi örnek mahalle yaptı. Buradan Cengiz Ergün başkanımıza çok teşekkür ediyor ve mahallemize bekliyoruz” dedi.


Arslan ve Ensivri, son olarak mezarlık yolu yenilenen Akkocalı Mahallesi’ni ziyaret etti. Fen İşleri Dairesince parke taşı döşenen yolu, Muhtarlıklar Daire Başkanı Ersoy Arslan yerinde inceledi. Mahalle Muhtarı Halil Akdağ, “Yıllardır kanayan bir yara olan mezar yolumuz ve cenaze namazını kıldığımız bu alan Büyükşehir tarafından döşendi. Çok mutluyuz. Cengiz Başkan, Doğan Ensivri ve Muhtarlık İşleri Daire Başkanımız Ersoy Arslan’a bizle ilgilenen herkese bizi burada unutmadıkları için çok teşekkür ediyorum” dedi.




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