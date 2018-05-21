Akıncılar’ın yağmur suyu deşarj hattı tamamlandı

MASKİ Genel Müdürlüğü, il genelinde büyük özen ve yoğun tempoyla yürüttüğü altyapı çalışmalarında hız kesmiyor. Bu çalışmalar kapsamında MASKİ, Şehzadeler ilçesi Akıncılar Mahallesi’nde bulunan Alçıtepe ve Yeşiltepe caddelerine de yağmursuyu hattı inşa edecek. Vatandaşları yağışlı havalarda yaşanan sıkıntılardan kurtaracak olan çalışmalar öncesinde Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı ekipleri, 8 Eylül Caddesi’nde yağmursuyu deşarj hattı çalışması gerçekleştirdi. Çalışmanın tamamlanmasının ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığı’nca asfaltlama işine geçildi.

Alçıtepe ve Yeşiltepe caddelerinde hayata geçirilecek olan yağmursuyu şebeke döşeme işi ise, ihale sürecinin sonlanmasının ardından başlayacak. Cadde esnafı ve vatandaşlar, döşenecek yeni hat sayesinde yağışlı havalarda da rahat bir nefes alacaklar.