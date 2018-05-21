Diğer
Kategoriler
21 Mayıs 2018 14:22

Akıncılar’ın yağmur suyu deşarj hattı tamamlandı

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Şehzadeler’in Akıncılar Mahallesi’nde gerçekleştirilecek yağmursuyu hattı çalışması öncesinde 8 Eylül Caddesi’nde deşarj hattı inşa ederek altyapı ihtiyacını giderdi.

Akıncılar’ın yağmur suyu deşarj hattı tamamlandı

21 Mayıs 2018 14:22


MASKİ Genel Müdürlüğü, il genelinde büyük özen ve yoğun tempoyla yürüttüğü altyapı çalışmalarında hız kesmiyor. Bu çalışmalar kapsamında MASKİ, Şehzadeler ilçesi Akıncılar Mahallesi’nde bulunan Alçıtepe ve Yeşiltepe caddelerine de yağmursuyu hattı inşa edecek. Vatandaşları yağışlı havalarda yaşanan sıkıntılardan kurtaracak olan çalışmalar öncesinde Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı ekipleri, 8 Eylül Caddesi’nde yağmursuyu deşarj hattı çalışması gerçekleştirdi. Çalışmanın tamamlanmasının ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığı’nca asfaltlama işine geçildi.


Alçıtepe ve Yeşiltepe caddelerinde hayata geçirilecek olan yağmursuyu şebeke döşeme işi ise, ihale sürecinin sonlanmasının ardından başlayacak. Cadde esnafı ve vatandaşlar, döşenecek yeni hat sayesinde yağışlı havalarda da rahat bir nefes alacaklar.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MANİSA HABERLERİ
MANİSA HAVA DURUMU
34
°
C
Çok Bulutlu
  • Salı
    Çok Bulutlu
    34°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç