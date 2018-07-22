Alabora olan teknede boğulan genç toprağa verildi

Boğulan gençlerden birisi ise Manisa’nın Turgutlu ilçesinde ikamet eden Ertan Gökkılıç oldu. Gökkılıç’ın acı haberi ilçede büyük üzüntüyle karşılandı.

5 arkadaş balık tutmak için balıkçı teknesiyle denize açıldı. Ancak gecenin ilerleyen saatlerinde olumsuz hava koşulları sebebiyle balıkçı teknesi alabora oldu. Kazayı tespit eden Sahil Güvenlik ekipleri, alabora olan balıkçı teknesine, TC SG24 isimli botla müdahale etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Ahmet Argon ve Ertan Gökkılıç’ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Teknede bulunan diğer 3 kişi ise çevre hastanelere kaldırıldı. Argon ve Gökkılıç’ın cenazeleri yapılan incelemelerin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Adli tıpta işlemleri tamamlanan cenazeler ailelere teslim edilirken, Turgutlulu olan Ertan Gökkılıç, Turgutlu Niyazibey Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Turgutlu’da toprağa verildi. Cenazeye Gökkılıç’ın yakınları katıldı.

Öte yandan tekne kazasında hayatını kaybeden Ertan Gökkılıç’ın şehit çocuğu olduğu öğrenildi.