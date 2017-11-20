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20 Kasım 2017 14:51

Alaşehir Dağarlar Mahallesi tarımsal sulamaya kavuşuyor

Alaşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğünün ortaklaşa yürüttüğü Dağarlar Mahallesindeki bin dekarlık alanda tarımsal sulama çalışmalarında mutlu sona ulaşıldı.

Alaşehir Dağarlar Mahallesi tarımsal sulamaya kavuşuyor

20 Kasım 2017 14:51


Dağarlar Mahallesindeki bin dekarlık alanda tarımsal sulama çalışmaları başladı. Alaşehir ve Manisa Büyükşehir Belediyesinin birlikte yürüttüğü çalışmayla bölgede artık su sorunu yaşanmayacağı bildirildi. Çalışmayla ilgili bilgi veren Dağarlar Mahalle Muhtarı Süleyman Korkmaz, "Köyüm çok dağınık ve kırsal. Köyümüzün gelir düzeyi çok düşük. Köyümüzün geçim kaynağı zeytin, kiraz ve hayvancılık. Kırsalda olmamızdan dolayı çok kuraklık çektik. Su sıkıntısı yaşadık. Alaşehir Belediye Başkanımız Dr. Gökhan Karaçoban sayesinde bin dekarlık bir alanda tarımsal sulama projesi hayata geçmiştir. Başkanımıza mahalle halkım adına çok teşekkür ediyorum" dedi.


Mahalle sakinlerinde Şakir Sarı ise uzun zamandır su sıkıntısı çektiklerini belirterek, "Yıllardır bu sıkıntıdan dolayı çok perişan olduk. Su olmadığı için zeytinimizi sulayamıyorduk. Sağolsun Gökhan başkanımız onun sayesinde artık su sıkıntısı çekmeyeceğiz.Kendisine çok teşekkür ederim. Allah razı olsun" diye konuştu.




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