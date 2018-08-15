Alaşehir, Manisa Büyükşehir ile gelişiyor

Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e ziyaret gerçekleştirdi. Başkan Ergün’ün Alaşehir ilçesine kazandırdığı hizmetlerin kenti geliştirdiğini dile getiren Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak, “Alaşehir ilçemizin, gelişmesi, değişmesi ve modern bir kent haline gelmesi Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün sayesinde oldu. Cengiz Başkanımız Manisa için bir şans. Alaşehir Belediyesi olarak Başkanımız ile ortak hareket edeceğiz” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Ergün, “Alaşehir ilçemiz için hizmetlerimiz devam edecek. Alaşehir’imizde halkımızın gerçekten ihtiyaç duyduğu, günü kurtaran değil, gelecek 15-20 yılını kurtaracak projeler üretmeyi amaçladık. Çok şükür geldiğimiz noktada bunu hayata geçirmiş olmanın mutluluğu ve huzurunu yaşıyoruz. Tek amacımız, Manisa’yı 17 ilçesiyle değişen ve gelişen bir şehir yapmaktır” dedi.