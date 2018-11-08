Alaşehir yeni nesil park ve bahçelerle donatılıyor

Alaşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler 'Daha yeşil bir şehir için' merkez ve kırsal mahallelerde yeni nesil oyun parkları ve yeşil alan çalışmalarını hızla sürdürüyor.

Yapılan çalışmalar kapsamında İstasyon Mahallesi, Şeyh Sinan Mahallesi ve Akarca Mahallesi'nde bulunan alanlarda yeni park yapımı ve yeşil alan çalışmalarına başladı. Çalışmaların kısa sürede tamamlanması ile parkların hizmete açılması bekleniyor.

Park alanlarında incelemelerde bulunan Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak, “Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimizin çalışmaları ile modern ve sürdürülebilir bir şehir için yenilediğimiz mevcut parklarımızın yanı sıra, çocuklarımız için güvenli yeni oyun alanları oluşturmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın güven ve huzur içinde eğlenebilmesi için İstasyon, Akarca ve Şeyh Sinan Mahallelerimizde yeşil alan ve yeni nesil oyun grubu çalışmalarımız başladı. Yürüttüğümüz çalışmalar ile Alaşehir'e değer katmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Kentleşme ile birlikte artan yeşil alan ihtiyacını gidermek için projelendirme çalışmalarını tamamladığı parkların yapımını kısa sürede bitirerek hizmete açan Alaşehir Belediyesi'nin çalışmaları vatandaşlar tarafından da büyük bir memnuniyetle karşılanıyor.