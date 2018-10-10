Alaşehir'e 'Tarıma Dayalı İhtisas Sera OSB'si

Manisa Şehzadeler Kaymakamlığı toplantı salonunda yapılan toplantıya ayrıca Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanı Vali Yardımcısı Ünal Çakıcı, Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Organize Tarım ve Hayvancılık Bölgeleri Daire Başkanı Deniz Oruç, İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Metin Öztürk, Çevre ve Şehircilik İl Müdür Vekili Nurettin Aytekin, Manisa Büyükşehir Belediyesi Planlama Şube Müdürü Zeynep Alıcıoğlu, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz, Manisa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ersaygı, Alaşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Seyhan, Alaşehir Ziraat Odası Başkanı Necdet Türk, Alaşehir Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Soygür, Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreter Vekili Veli Oğuz, jeotermal Elektrik Santral Yatırımcıları Derneği Başkanı Ufuk Şentürk, Alaşehir Kalkınma Kooperatifi Başkanı Murat Ertürk, Gürsu Mahalle Muhtarı Hamit Ayhan ve diğer ilgililer katıldı.

Vali Güvençer açılış konuşmasında, “Alaşehir ilçemizde, Manisa için, Türkiye için son derece özellik taşıyan, stratejik ürün diyebileceğimiz, en azından Manisa için stratejik ürün diyebileceğimiz üzüm ürününü üretmiş olduğumuz sahada jeotermal kaynaklar vasıtasıyla enerji üretiyoruz. Hem ülkemizin genel stratejik yönelimi, ihtiyaçları hem de ilimizin tabii yönelimi içerisinde öyle gözüküyor ki her iki sektörden de birbirinin leh ya da aleyhine feragat edebilmemiz mümkün değil. Bu durumda hem bu süreci doğru yönetmek hem de sahip olduğumuz jeotermal kaynakları Türk ekonomisine, il ekonomisine daha rantabl kazandırabilmek maksadıyla, zaten bu ilde yaşayan herkesin zihninde bir takım soru işaretleri ve arayışlar oluşmuş idi. Onların adına bu soruları daha somut bir şekilde gündeme getirerek jeotermal enerji üretiminde kullanılan kaynakların deşarj edilecek, reenjekte edilecek termal kaynakların reenjeksiyon öncesinde bir şekilde tarıma kazandırılıp kazandırılamayacağı, bunun yönteminin ne olacağı konusunda bir fikri ön değerlendirme sonrasında bunun olabilecek en uygun yolunun seralarda mümkün olabileceği yolunda bir ortak fikir mutabakatı doğdu. Sonrasında Tarım İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kuruluşu ana çatısı altında reenjekte edilecek jeotermal kaynakların Alaşehir'de kurulacak Tarım İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde değerlendirilip değerlendirilemeyeceği sorusu doğdu” dedi.

Vali Güvençer, yeraltı kaynaklarının seracılıkta kullanılmasının makul olup olmadığının irdelenmesi gerektiğini ifade ederek, “Bu konuda Zafer Kalkınma Ajansımızın yönetim kurulu konuyu gündeme getirdiğinde diğer yönetim kurulu arkadaşlarımızın da katılımı ve anlayışıyla hizmet alımı yöntemiyle bu işin fizibilite rantabilitesinin ne olacağı, sürecin nasıl işleyeceği konusunda bir ön rapor alalım istedik. Biraz sonra sunum yapacak firmamız aklımıza takılabilecek soruları cevaplamak amacıyla bir ön rapor hazırladılar. Bu rapor son haline yakın noktasında. Henüz daha kabul etmiş değiliz. Biraz daha kabul öncesi, belki eksikliklerin tamamlanmasına yardımcı olacak. Sonuçta kamu tüzel kişiliği taşıyan, içimizde temsilcileri bulunan birimler bir araya geleceğiz, seçilmiş bir yerde, mevzuat çerçevesinde, belli bir alanda özel teşebbüsün seracılık faaliyetleri yapmasının önünü açıp, kolaylaştıracağız” dedi.

Vali Güvençer'in açılış konuşmasının ardından Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Organize Tarım ve Hayvancılık Bölgeleri Daire Başkanı Deniz Oruç, Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri, yüklenici firma Sefa Mühendislik Yatırım A.Ş. adına Jeoloji Mühendisi Fatih Üçgün, Alaşehir Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi ön fizibilite çalışması hakkında sunum yaptı.

Sunumun ardından katılımcıların görüşleri alınarak değerlendirmede bulunuldu. Toplantıda ön fizibilite çalışmasındaki eksikliklerin giderilmesi yönünde karar alındı.