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24 Mayıs 2018 11:52

Alaşehir’e yeni emniyet müdürü

Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne Turgutlu İlçe Emniyet Müdürü yardımcısı Volkan Parıldar atandı.

Alaşehir’e yeni emniyet müdürü

24 Mayıs 2018 11:52


Yaklaşık bir yıldır vekaletlerle yürütülen Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne Turgutlu İlçe Emniyet Müdürü yardımcısı Volkan Parıldar atanarak görevine başladı.


19 yıllık devlet memuru olan Volkan Parıldar, özellikle Turgutlu’da FETÖ ile mücadelede büyük başarılar elde etmişti. İyi derecede İngilizce bilen Emniyet Müdürü Volkan Parıldar, Birleşmiş Milletler görevlisi olarak, 1 buçuk yıl Haiti, AB görevlisi olarak da 3 yıl Kosova’da görev yaptı. Alaşehir’de göreve başlayan 1 çocuk babası Volkan Parıldar, "Birinci önceliğimiz Alaşehir. Vatandaşlarımız baş tacımızdır, işimiz vatandaşa hizmettir. 24 saat aralıksız hizmet vererek, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini sağlayacağız" dedi.




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