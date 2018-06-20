Atıksu arıtma tesislerine yakın takip

MASKİ Genel Müdürlüğü, işlettiği atıksu arıtma tesisleri ile Gediz ve Bakırçay havzalarının geleceğini koruma altına alıyor. Bu kapsamda, Kırkağaç ilçe merkezinde hizmet veren tesisi, Atıksu Arıtma Daire Başkanı Gökhan Çevik ziyaret etti. Daire Başkanı Çevik, tesiste yapılan yıllık bakım onarım çalışmalarını yakından takip ederek bilgi aldı. İlçe ziyaretinde kanalizasyon hatlarında yapılacak olan rutin kontrollerle ilgili değerlendirilmelerde bulunuldu. Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü Kadri Akkurt’un da katıldığı ilçe ziyareti kapsamında ilçenin atıksularını arıtma tesisine ulaştıran kollektör hatları da incelenerek yapılacak çalışmalar belirlendi.

Atıksu Arıtma Daire Başkanı Gökhan Çevik, il genelinde işlettikleri atıksu arıtma tesislerini rutin olarak ziyaret ettiklerini belirterek, “Daha temiz bir Manisa için il genelindeki tesislerimizde yoğun mesai harcıyoruz. Bünyemizde 16 tesis bulunuyor. Kırkağaç ilçemizdeki merkez atıksu arıtma tesisimizi de ziyaret ederek, yürütülen çalışmaları yakından takip ettik. Tesislerimizde her yıl düzenli bakım onarım çalışmaları yapıyoruz. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ün talimatları doğrultusunda daha temiz bir çevre için çalışmalarımız devam edecek” dedi.