Aziz Yıldırım seçimi kaybetti, Turgutlulu peynirci lokma döktürdü

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde şarküteri işleten Fenerbahçe taraftarı Aykut Çulha, Fenerbahçe’nin son kongresi öncesi Aziz Yıldırım’ın kaybetmesi halinde lokma döktüreceği sözünü tuttu. Çulha, işlettiği dükkanın önünde Aziz Yıldırım’ın gidişini lokma döktürerek kutladı. Çulha döktürdüğü lokmaları da kendi elleriyle vatandaşlara ikram etti. Sözünü tuttuğunu söyleyen Çulha, "Fenerbahçe’nin son kongresinde ’Aziz Yıldırım seçimi kaybetsin lokma döktüreceğim’ demiştim. Sözümü yerine getirdim. Bütün Fenerbahçe taraftarına selam olsun" dedi.