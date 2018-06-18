Baba yüreği acı habere dayanamadı

Ambulansa alınan baba Özdemir, sağlık ekipleri tedavi edilerek sakinleştirildi.

Ramazan Bayramı’nın ikinci günü akşam saatlerinde sağanak yağış sonrası annesi Dudu Özdemir ile sele bakmak için dere kenarına giden ve istinat duvarının çökmesi sonucu suya kapılarak Selendi Çayı’nda kaybolan Rüzgar Kemal Özdemir’den acı haber geldi. Jandarma, AFAD, UMKE, MAT, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri, İzmir’den gelen dalgıçlar tarafından yapılan yoğun arama çalışmaları sonrasında minik Rüzgar’ın cansız bedenine ulaşıldı. Minik Rüzgar’ın cansız bedeni Çalıklı Mahallesi mevkiinde sele kapıldığı noktadan yaklaşık 12 kilometre mesafe uzağında, Manisa Telsiz Radyo Amatörleri ve Arama Kurtarma Derneği ekipleri tarafından bulundu. Minik Rüzgar’ın cansız bedeninin üzerine kum yığıldığı öğrenildi. Ekiplerin dün aradığı bölgede izine rastlanmayan minik Rüzgar’ın cansız bedeni, dün akşam saatlerinde yağan yağmur sonrası üzerindeki toprağın su yatağına doğru çekilmesiyle bulunabildi. Ekiplerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen baba Süleyman Özdemir, acı habere dayanamadı. Fenalaşan baba Özdemir, ambulansta yapılan müdahalenin ardından sakinleştirildi.

Güçlükle sakinleştirilen baba Özdemir, "Dostlar sağ olsun. Yardım edenlerden, aramaya katılan kaymakamımız, belediye başkanlarımız, bütün kurtarma servislerine hepsine çok çok teşekkür ederim. Allah bin kere razı olsun. Allah onlara daima iyilik versin" diye konuştu.

Minik Rüzgar için yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren AFAD ekibinden Mürşid Gündoğdu, "Kaybolan Rüzgarımızı 3 gündür arıyorduk. Farklı gruplara ayrıldık. Birçok ekip aramalara destek verdi. Yaklaşık 12-13 kilometre civarı bir bölge. Her taşın altına her noktaya baktık. Gönül isterdi ki bayramdan sonra müjdeli bir haber verelim. Ama maalesef cansız bedenini bulduk. Keşke canlı bulabilseydik. Çok üzgünüz çok duyguluyuz" dedi.

Arama çalışmalarına 229 personel katıldı

Öte yandan Manisa Valiliği tarafından yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Selendi ilçemizde 16 Haziran 2018 Cumartesi günü saat 16.30 sularında meydana gelen sağanak yağış sonrasında sel sularına kapılarak kaybolan ve 3 gündür arama kurtarma faaliyeti aralıksız devam eden 2014 doğumlu Rüzgar Kemal Özdemir adlı çocuğun hayatını kaybettiği anlaşıldı. Manisa ve İzmir’den arama ve kurtarma ekiplerinin katılımıyla yürütülen yoğun çalışmalar sonucunda bugün saat 13.15 itibari ile Selendi ilçe merkezine yaklaşık 12 kilometre uzaklıktaki Çalıklı Mahallesi’nin 300 metre altında Selendi Çayı’nda kayıp Rüzgar Kemal Özdemir’in cansız bedenine ulaşıldı. 3 gün boyunca yapılan arama kurtarma faaliyetine Manisa Emniyet Müdürlüğünden 4, Manisa Jandarma Komutanlığından 95, İzmir Emniyet Müdürlüğü dalgıç ekibinden 16, Manisa İtfaiye Daire Başkanlığından 43, Manisa UMKE’den 11, İzmir AFAD’dan 10, Selendi Avcı Kulübünden 10, Manisa MAT Derneğinden 2, Manisa Kızılay’dan 3 ve Manisa AKUT’tan 10 personel olmak üzere toplam 229 personel katılmıştır."