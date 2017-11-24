Soma Kaymakamı Ahmet Altıntaş ve Soma Belediye Başkanı Hasan Ergene’nin DSİ İzmir 2. Bölge Müdürü Ali Fuat Eker ile yaptıkları görüşmeler sonucunda Bakırçay’ın detaylı temizliğine başlanılması kararlaştırılmıştı. 10 gün önce Avdan Çimento Fabrikasının olduğu kısımdan başlayıp Soma Yeni Çevreyolu bitimini kapsayan ve yer yer 100 metreye kadar genişleyen çalışmalarda ekipler sona yaklaştı. Çalışmanın tamamlanmasıyla birlikte üreticiler, bölgede yaşanan taşkınlardan ve sel baskınlarından kurtulmuş olacak.

Soma Belediyesinin öncü olduğu yatak ıslah çalışması, Devlet Su İşleri 2. Bölge Müdürlüğü tarafından iki adet paletli Ekskavatör, 3 adet kamyon göndermesiyle başlarken çalışmaya Soma Belediyesi ve Ege Linyitleri İşletmesi de 3 kamyon, 1 greyder, 1 kepçe ve 1 dozerle katıldı.

Bakırçay’da yapılan yatak ıslah çalışmasından çok memnun olduklarını belirten bölge halkı, ıslah çalışması yapılmadan önce yaşadıkları su baskınları nedeniyle yetiştirdikleri mahsullerinin heba olmasından yakınırken, başlatılan çalışma ile mahsullerinin taşkınlardan ve yaşanan sel baskınlarından kurtulacak olmalarının mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

"Tarımın yanı sıra hem sanayi ve hem de ticaret hayatının faal olması çalışma sahamızı beşeri coğrafya açısından oldukça ilgi çekici kılmıştır" diyen Soma Belediye Başkanı Hasan Ergene, "Yatak ıslah çalışması boyunca bölge halkının mağdur edilmemesi hassasiyetine dikkat edilerek, bölgedeki çiftçi vatandaşların mahsullerinin zarar görmesini engellemek ve kışın yaşanılan su baskınlarının önüne geçilmesi amaçlanmaktadır. Emek çekerek ektikleri mahsulleri artık taşkın ve sel baskınlarına uğramayacak" açıklamasında bulundu.