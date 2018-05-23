Başarılı judocular turnuvaya damga vurdu

Yunusemre Belediyespor Judo Takımı Manisa’da gerçekleştirilen 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Judo Turnuvası’nda 12 birincilik, 12 ikincilik, 22 üçüncülük elde etti. Turnuvada ayrıca minik bayanlarda takım halinde şampiyon olarak takımını gururlandırdı. Başarılı judocular kupa sevincini Yunusemre Belediyesi Spor İşleri Müdürü Cengiz Şişmanlar ile paylaştı. Başarılı sporcular kendilerine her zaman destek olan Judo Hocaları Halil Atmaca ve Orhan Akdemir, Belediyespor Başkanı Arif Alkan ve Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi’ye teşekkür etti.