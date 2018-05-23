Başkan Çelik’ten sevindiren ziyaret

İftar öncesinde ev ziyaretleri yapan Başkan Çelik, eşi Tülin Çelik ile birlikte 85 yaşındaki Saffet Sürücü’nün evine konuk oldu.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, her gün farklı bir mahallede belediyenin kurduğu iftar sofrasında vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Başkan Çelik Hamzabeyli Mahallesinde düzenlenen iftar programı öncesinde, eşi Tülin Çelik ile birlikte Hamzabeyli’de ev ziyaretlerinde bulundu. Yapılan ev ziyaretleri esnasında Başkan Çelik’e AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Ahmet Tonguç, Belediye Meclis Üyesi İbrahim Onaylı, AK Parti Manisa Milletvekili Adayı Samed Zenginoğlu eşlik etti. Başkan Çelik ve beraberindekiler ilk olarak Hamzabeyli Mahallesinde 85 yaşındaki Saffet Sürücü’yü evinde ziyaret ederek, sorunlarını dinledi. Yapılan ziyaret nedeniyle Saffet Sürücü çok mutlu olduğunu ifade etti. Ziyaretin ardından Hamzabeyli Mahallesi Sağlık Ocağında görevli Ebe Yıldız Yılgın ve ailesini ziyaret eden Başkan Çelik, Yılgın’ın ikiz çocukları olan Irmak ve Mehmet Ali ile bir süre vakit geçirdi.

Başkan Çelik ve beraberindekiler daha sonra Hamzabeyli Mahallesi Çok Amaçlı Salonunda düzenlenen iftar programına geçerek vatandaşlara yemek dağıttı. Hamzabeyli Mahallesinde birçok hizmeti hayata geçirdiklerini ifade eden Başkan Çelik, “Şehzadeler Belediyesi olarak her gün farklı bir mahallede vatandaşlarımız ile birlikte iftar sofralarında bir araya gelmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda 2014 yılından beri Hamzabeyli Mahallemizde bu yıl kurduğumuz iftar soframız ile birlikte 5. defa sizlerle bir araya geliyoruz. Bizler bugün böylesine iftar sofralarında bir araya gelip iftarımızı paylaşıyorken, birçok İslam ülkesinde kan ve gözyaşı var. Rabbim tüm İslam âleminin yardımcısı olsun. Rabbim başta terör devleti İsrail olmak üzere, zalimleri kahreylesin. Bizler bugün burada rahatlıkla iftarlarımızı açabiliyorsak bunu bu ülke için canlarını vermiş olan şehitlerimize borçluyuz. Tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Şehzadeler Belediyesi olarak Hamzabeyli Mahallemizde birçok hizmet yaptık. Yollar, parklar yaptık. Şuan içerisinde olduğumuz Çok Amaçlı Salon mezbelelik bir haldeydi. Yaptığımız düzenleme ile burayı da halkımızın kullanımına açtık. Sağlık ocağından camisine kadar mahallemizde ihtiyaç olan ne varsa yerine getirdik. Bu gün iftar soframızda bizleri yalnız bırakmadığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Rabbim tuttuğumuz oruçları kabul etsin inşallah” dedi.