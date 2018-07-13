Başkan Çerçi Balkan Şampiyonlarını ağırladı

Mehmet Çerçi, Karadağ’da gerçekleştirilen Yıldızlar Balkan Şampiyonası’nda şampiyonluk elde eden Yunusemre Belediyespor Judo takımı sporcularını ağırladı.

Karadağ’da gerçekleştirilen Yıldızlar Balkan Şampiyonası’nda başarılı sonuçlar elde eden Yunusemre Belediyespor Judo takımı sporcuları, Mehmet Çerçi’yi makamında ziyaret etti. Judoculara ziyarette Yunusemre Belediyespor Başkanı Arif Alkan ve yönetimi, Spor İşleri Müdürü Cengiz Şişmanlar, Judo antrenörleri Halil Atmaca ve Mustafa Yeşil eşlik etti. Şampiyonları konuk etmekten mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Çerçi, sporcuları başarılarından dolayı kutladı. Belediye Başkanı Çerçi yaptığı açıklamada, “Başarılı sporcularımızın hem Manisa hem de ülkemiz için bizleri temsil etmesi gurur verici. Balkan şampiyonasına gönderdiğimiz sporcularımız madalyalarla döndü. Kendilerini kutluyor; başarılarının devamını diliyorum. Bu başarıda emeği olan hocalarımıza ve emeği geçenlere çok teşekkür ederim” dedi. Başkan Çerçi, başarılı judoculara spor ekipmanı hediye etti.