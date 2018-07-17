Başkan Çerçi’den hayatını kaybeden işçinin ailesine taziye

Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi de Türkan’ın acılı ailesini ziyaret ederek sabırlar diledi.

Acı haber sonrası aileyi Fatih Mahallesindeki evlerinde eşi Dr. Melek Çerçi ve AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz ile birlikte ziyaret ederek başsağlığı dileklerini ileten Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, acılı ailenin her zaman yanlarında olacaklarını söyledi.

Himmet Türkan’ın ölümünden dolayı büyük üzüntü yaşadıklarını kaydeden Başkan Çerçi, "Temizlik İşleri Müdürlüğü personelimizden Himmet Türkan görev sırasında römorktan düşüyor. Yaralanan personelimiz olay yerinde ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılıyor. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamıyor. Çok üzüntülüyüz. Merhuma Allah’tan rahmet; kederli ailesine başsağlığı diliyorum" diye konuştu.

Merhumun cenazesi yarın (18 Temmuz Çarşamba) Fatih Mahallesi Altınçukuru Camii’nde ikindi namazını müteakiben kılınacak cenaze namazı sonrası Osmancalı Mahallesinde toprağa verileceği öğrenildi.