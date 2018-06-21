Başkan Ergün’den minik Rüzgar’ın ailesine taziye ziyareti

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, ilçe ziyaretleri kapsamında gittiği Selendi’de, Belediye Başkanı Yasin Dumlupınar ve Başkan Yardımcısı Aşkın Akkoç tarafından ilçe girişinde karşılandı. Başkan Ergün’e Selendi ziyaretinde Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak, Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, MHP Manisa Milletvekili adayı Nurullah Savaş eşlik etti. Başkan Ergün ve beraberindeki ilçe başkanları, Ramazan Bayramı’nın ikinci gününde yaşanan yoğun sağanak yağış sonrasında sel sularına kapılarak, hayatını kaybeden 4 yaşındaki Rüzgar Kemal Özdemir’in evini ziyaret ederek taziye çadırında Özdemir ailesine taziyede bulundu. Yaşanan olayın çok acı olduğunu ve acılarını paylaştıklarını ifade eden Başkan Ergün, Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman ailenin yanında olacaklarını söyledi.

Başkan Ergün, yapılan taziye ziyareti sonrasında üzücü olayın yaşandığı dere yatağında minik Rüzgar’ın babası Süleyman Özdemir ve ilçe başkanları ile birlikte incelemelerde bulundu. Yetkililerden bilgi alan Başkan Ergün, üzücü olayın tekrar yaşanmaması dileğinde bulundu. Başkan Ergün ve protokol üyeleri daha sonra Devlet Bahçeli Kent Meydanı önünde bulunan ve sel sularının zarar verdiği yol ve kavşakta incelemesinin ardından Selendi ilçesinden ayrıldı.