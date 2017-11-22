Başkan Kayda, Pazar esnafının bereket duasına katıldı

Pazaryeri esnaflarına hayırlı ve bereketli işler dileyen Başkan Kayda, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin katılımıyla 23 Kasım Perşembe günü saat 15.30’da Kent Meydanında gerçekleştirilecek olan toplu açılış ve temel atma törenine de tüm esnafları davet etti.

Göreve geldiği günden bu yana verdiği tüm sözleri bir bir yerine getirmenin mutluluğunu yaşadığını ifade eden Başkan Kayda, “Perşembe günü Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, bugüne kadar yaptığımız ve yapmaya devam ettiğimiz projelerin açılışı ve temel atma töreni için bizleri onurlandıracak. Bugüne kadar yaptığımız yollar, köprüler, yapmaya devam ettiğimiz caddeler, yağmursuyu, sizlerin ve Salihli halkı için çok önemli olan bitimine doğru yaklaştığımız modern pazaryeri, yine çok önemsediğimiz fakülte binası, atıcılar için yaptığımız poligon, gençler için yaptığımız kapalı spor salonu, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan MABEM binası, Masal Ormanı Parkı, prestij caddelerinin açılışı ile en önemli projemiz olan Köprülü Kavşak projemizin temel atma törenine özellikle tüm esnaflarımızı ve Salihlili hemşerilerimi 23 Kasım Perşembe günü Kent Meydanı’na bekliyoruz. Sizlerle birlikte olmak bizlere de güç verecek. Sizlerin bizim yanımızda olduğunuzu göstermeniz bizleri mutlu edecek. Sizlere verdiğimizin sözleri 5 yılın sonunda eksiksiz olarak tamamlayacağız” dedi.

Başkan Kayda, Belediye Başkan Yardımcıları Mahmut Süreyya Karaoğlu ve İbrahim Karaca, Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Rıfat Yavaş, Zabıta Müdürü Mustafa Yıldırım ile birlikte esnafların bereket duasına eşlik etti.