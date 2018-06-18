Başkan Kayda, personeliyle bayramlaştı

Belediye personelinin Ramazan Bayramını tebrik ederek konuşmasına başlayan Başkan Zeki Kayda, "Değerli mesai arkadaşlarım, sizlerle birlikte yaklaşık 4 yılı aşkın süredir birlikte yol arkadaşlığı yapıyoruz. Bu süre içersinde birlikte ekip ruhunu oraya koymak, karşılıklı sevgi saygı içinde Salihli’ye hizmet etmekti. Şöyle geriye doğru baktığımızda birlikte o kadar güzel işlere imza atmışız ki. Salihli’mize bir çok proje kazandırdık ve bunları sizinle birlikte yaptık. Hepinize bu güzel yol arkadaşlığı için teşekkür ediyor, Ramazan Bayram’ınızı kutluyorum. Ailenizle sevdiklerinizle sizlere uzun ömürler diliyorum" dedi.

Salihli Belediye’sinde gerçekleştirilen bayramlaşma törenine, Belediye Başkanı Zeki Kayda ile Belediye Başkan Yardımcıları Nuri Kaya, Mahmut Süreyya Karaoğlu, İbrahim Karaca ve Ali Rıza Ünveren, belediye daire müdürleri ve belediye personeli katıldı.